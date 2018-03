MA 31 erneuert wichtige Wasserleitung an der Rechten Wienzeile und am Getreidemarkt

Straßensanierung und Wasserrohraustausch gehen dabei Hand in Hand

Wien (OTS) - Die MA 31 - Wiener Wasser startet am 13. März 2013 die Erneuerung wichtiger Wasserrohre in der Rechten Wienzeile. Betroffen ist die Strecke zwischen der Rechten Wienzeile 3 bis zur Operngasse. Am Getreidemarkt werden Rohre im Fahrbahnbereich vor dem Naschmarkt saniert.

Die Rohrauswechslung wird parallel mit der Sanierung eines Abschnitts der Rechten Wienzeile durch die MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau durchgeführt. Durch die Koordination dieser beiden Arbeiten muss die Straße nur einmal aufgegraben werden - das spart Zeit und Geld.

Um die Bauzeit kurz zu halten, wird auch nachts und am Wochenende gearbeitet.

Verkehrliche Maßnahmen:

Das Rechtsabbiegen von der Rechten Wienzeile in die Operngasse ist von Mittwoch, 13. März, bis Montag, 18. März, sowie am 23., 24. Und 25. März 2013 nicht möglich. In dem von den Arbeiten betroffenen Bereich der Rechten Wienzeile bleiben Tag und Nacht mindestens zwei Spuren befahrbar. Am Getreidemarkt bleiben immer mindestens drei Fahrbahnen für den Verkehr offen.

Sobald der Rohrtausch beendet ist, setzt die MA 28 die Straße wieder instande. Die vollständige Wiederherstellung der Fahrbahnoberflächen in den beiden Baustellenbereichen ist für Anfang April vorgesehen.

