Hotels.com-App jetzt auch für Windows 8

Berlin Und London (ots/PRNewswire) - Das weltweit meistbesuchte Hotelbuchungsportal Hotels.com ist nun auch per App auf Windows 8-Geräten aufrufbar: Ab sofort können alle Nutzer von Smartphones sowie von Tablets mit der neuesten Windows Generation auch mobil per App ihr Hotelzimmer buchen.

Die beiden neuen Apps ermöglichen Windows 8-Nutzern eine einfache, schnelle Suche und Buchung von Hotelzimmern: So können ganz unkompliziert Reservierungen per Handy oder Tablet abgerufen und Hotel-Bewertungen gelesen werden. Ausserdem gibt es spezielle Angebote nur für mobile Nutzer. Das ist noch nicht alles: So ist es jetzt auch möglich, sich eine bestimmte Suche, wie ein Hotel oder eine bevorstehende Reservierung, auf der Website zu merken, so dass man mit einem Klick sofort darauf zurück greifen kann. Für alle Entdecker, die sich zwischen all den schönen Urlaubsdestinationen nicht entscheiden können, hält die Tablet-App etwas ganz besonderes bereit: Über die App können nun Informationen zu verschiedenen Ländern und Städten abgerufen und viele Regionen virtuell "entdeckt" werden.

Bisherige Entwicklungen im Mobile-Segment

Bei der Windows 8-App handelt es sich um die jüngste Anwendung in der Familie der Hotels.com-Apps. Bereits im Mai 2011 startete das Unternehmen mit der Markteinführung der App für iOS und der Android in das schnell wachsende Geschäft des mobilen Marktes. Nur wenige Monate später, im September 201,1 folgte der Launch der iPad-, sowie im April 2012 der Windows 7-App. Weltweit wurden die Hotels.com-Apps bisher mehr als 15 Millionen Mal heruntergeladen und machen damit einen bedeutenden und stetig wachsenden Teil des Geschäfts aus.

Die beiden Apps für Windows 8 bieten Kunden fortan Zugriff auf fast 200.000 Hotels in mehr als 25.000 Destinationen weltweit, über 20.000 Last-Minute-Deals und sieben Millionen Hotelbewertungen sowie Last-Minute-Hotelzimmer in der Nähe ihres Standortes.

Über Hotels.com

Hotels.com ist eines der führenden Hotelbuchungsportale mit einem Portfolio von annähernd 200.000 Qualitätshotels, Bed & Breakfast-Herbergen und Service-Apartments weltweit, zusammen mit allen weiteren benötigten Informationen für die perfekte Hotelbuchung. Hotels.com verfügt über eines der grössten unabhängigen Hotelteams der Branche und verhandelt die besten Angebote für seine Kunden, bietet regelmässig Rabatte sowie besondere Angebote und Aktionen. Regelmässige Newsletter informieren über exklusive Gutscheine, Angebote und Reisetipps. 7 Millionen Gästebewertungen früherer Hotelgäste, die tatsächlich in dem Hotel übernachtet haben, sind auf Hotels.com zu finden. Hotels.com ist der Hotelexperte, bei dem registrierte Kunden bei dem branchenführenden Bonusprogramm für zehn gebuchte Nächte in einem von mehr als 85.000 Partnerhotels mit einer Bonusnacht belohnt werden. Findet ein Kunde die gleiche Buchung für ein im Vorfeld bezahltes Hotel bei einem anderen Anbieter zu günstigeren Konditionen, erstattet Hotels.com den Differenzbetrag. Hotels.com bietet verschiedene Smartphone-Apps und eine speziell für das iPad designte App - alle zum kostenlosen Download unter

http://de.hotels.com/angebote/mobile_deverfügbar. Diese erlauben es

Nutzern auf mehr als 20.000 Last-Minute-Angebote weltweit zurückzugreifen. Seit acht Jahren veröffentlicht Hotels.com in 31 Länderausgaben den Hotel Price IndexTM, eine prämierte, halbjährliche Studie zur Entwicklung der Hotelpreise weltweit: http://press.hotels.com/en-gb/hotel-price-index. Werden Sie Fan von Hotels.com auf Facebook unter

https://www.facebook.com/HotelsdotcomDE, folgen Sie Hotels.com

auf Youtube unter

http://www.youtube.com/user/hotelsdotcom [

Hotels.com ist Teil der Expedia Gruppe, dem grössten Online-Reiseunternehmen weltweit mit einem umfassenden Portfolio an international bekannten Marken. Reisende können online buchen auf http://de.hotels.com oder über die Telefonhotline 069-94-51-92-074 im deutschsprachigen Call-Center.

