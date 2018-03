Favoriten: Zeichnungen-Schau "Der Wiener Stadtrand"

Bis 11.4.: Werke von Kurt Philipp im "Waldmüller-Zentrum"

Wien (OTS) - Der 1928 in Wien geborene Kurt Philipp ist ein vielseitiger Künstler, der Acrylbilder, Aquarelle, Ölgemälde, Druckgrafiken, Hinterglasbilder und Zeichnungen anfertigt und feine Kunstbücher veröffentlicht. Nun stellt der Kreative im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) eine Auswahl seiner Zeichnungen aus. Die Vernissage zur Bilder-Schau "Der Wiener Stadtrand wie er war" findet am Mittwoch, 13. März, statt und fängt um 19.00 Uhr an. Kurt Philipp wohnt der Veranstaltung bei. Der Zutritt ist frei. Zu sehen sind frühe Werke aus den 50ern und 60ern im Kleinformat mit Motiven vom Laaerberg und Wienerberg bis zum Donaukanal. Philipps "eigene Handschrift" prägt diese gegenständlichen Arbeiten. Komplettiert wird die Ausstellung durch Zeichnungen im Großformat, entstanden zwischen 1972 und 1982. Dabei handelt es sich laut Aussage von Kurt Philipp um "ziemlich abstrahierte" Darstellungen. Der Künstler lebt und arbeitet in Favoriten. Die Schau läuft von Mittwoch, 13. März, bis Donnerstag, 11. April. Jeweils Dienstag und am Donnerstag ist das "Waldmüller-Zentrum" von 16.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Zeichnungen-Ausstellung "Der Stadtrand wie er war" ist kostenlos. Auskünfte: Telefon 0660/464 66 14, E-Mail waldmuellerzentrum @ chello.at.

Organisator der Schau ist die Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10". Kurt Philipp ist gelernter Chemigraf, betätigte sich einst als Schriftsteller und als Jazz-Musiker (Saxophon, Klarinette) und entwickelte eine eigene Technik für eine Monotypien-Serie. In weiterer Folge hielt der weithin geschätzte Maler und Zeichner verschiedenste Vorstadtimpressionen und Stadtlandschaften fest und gestaltete Hommagen und Paraphrasen. Neben der Erschaffung von Selbstbildnissen ist eine Hinwendung zum Maler Vincent van Gogh (Thema: "Vincent lebt") zu vermerken. Kunstinteressierte erreichen Kurt Philipp via E-Mail: kunst @ kurtphilipp.at. Umfangreiche Angaben zu dem allzeit mit "seinem" 10. Bezirk verbundenen Künstler sind im Internet nachzulesen: www.kurtphilipp.at.

o Allgemeine Informationen: Veranstaltungen im "Waldmüller-Zentrum" (Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10"): www.wien-favoriten.at

