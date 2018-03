MediaTek ernennt Siegmund Redl zum neuen General Manager Corporate Marketing Europa

München (ots/PRNewswire) - Siegmund Redl ist neuer General Manager Corporate Marketing Europa bei MediaTek Inc.,

einem führenden

Fabless-Halbleiterunternehmen für drahtlose Kommunikations- und digitale Multimedia-Lösungen.

In seiner neuen Rolle leitet Redl die Corporate Marketing und Business Development-Aktivitäten für den Ausbau von MediaTeks' Geschäft in Europa. Er wird an Johan Lodenius, Chief Marketing Officer bei MediaTek, berichten.

"Siegmund Redl hat sehr große Erfahrung und Kompetenz in den Bereichen Mobile Technology und Marketing", so Lodenius. "Er ist äußerst gut in der Europäischen Mobile Industrie vernetzt und mit seinen bekannten Führungsqualitäten werden wir unser Geschäft auf dem europäischen Markt weiter expandieren können. Ich freue mich sehr, ihn mit an Bord zu haben."

Redl, ein langjähriges Mitglied der europäischen Mobile Community, begann während den Anfangszeiten von GSM 1990 seine Karriere als Support-Ingenieur bei Schlumberger Technologies. 1997 wurde er Direktor bei LSI für die Wireless Business Unit.

Während seiner zehnjährigen Tätigkeit bei Qualcomm Inc., konnte Redl wichtige Geschäftsbeziehungen für das Unternehmen innerhalb Europas aufbauen. Zuletzt war Redl als General Manager, Europa bei dem LTE Start-Up Altair Semiconductor beschäftigt.

"Mobil vernetzt zu sein, ist ein wichtiger Teil in unserem Leben geworden und wir sehen diese Entwicklung auch in Europa. MediaTek ist Technologieführer in Asien und ermöglicht es dem Mobilen Ökosystem noch innovativer zu werden. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe als General Manager Europa die Position von MediaTek auszubauen und zusammen mit unseren Kunden und Partnern erfolgreiche Technologie für Millionen von Menschen in Europa zu entwickeln", so Siegmund Redl.

Über MediaTek Inc.

MediaTek Inc. ist ein führendes Fabless-Halbleiter-Unternehmen für drahtlose Kommunikations- und digitale Multimedia-Lösungen. Das Unternehmen ist Marktführer und Pionier in modernsten SOC Systemlösungen für drahtlose Kommunikation, High Definition TV, optischen Speichermedien sowie DVD- und Blu-Ray-Produkte. MediaTek wurde 1997 gegründet und ist am Taiwan Stock Exchange unter der Nummer "2454" gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich ebenfalls in Taiwan. Weitergehend hat MediaTek Vertriebs- oder Forschungstochtergesellschaften in China, Singapur, Indien, USA, Japan, Korea, Dänemark, England, Schweden und Dubai. Weitere Informationen finden Sie auf MediaTek's website: www.mediatek.com.

Web site: http://www.mediatek.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Sharon Lo, service @ mediatek.com, +886-35670766