Terminaviso: Vienna Lecture on the European Union

Wien (OTS) - Das Institut für europäische Integrationsforschung lädt zur "Vienna Lecture on the European Union" mit Dorte Sindbjerg Martinsen, Institut für Politikwissenschaft, Universität Kopenhagen:

In the shadow of the law: EU social policy between the ECJ and

politics



Kommentatoren:

- Rechtliche Perspektive: Wolfgang Mazal, Instituts für Arbeits-

und Sozialrecht, Universität Wien

- Sozialwissenschaftliche Perspektive: Guido Schwellnus, Institut

für europäische Integrationsforschung, Universität Wien



Moderation: Gerda Falkner, Institut für europäische

Integrationsforschung, Universität Wien



Die Veranstaltung findet in englischer Sprache ohne Übersetzung

statt.



Datum: 18.3.2013, um 17:00 Uhr



Ort:

Aula am Campus der Universität Wien Hof 1.11

1090 Wien



