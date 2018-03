ERINNERUNG: Informations-Kampagne 2013 "Gefahr durch Zeckenstiche unvermindert hoch"

Donnerstag, 14. März 2013, 09:30 Uhr im Palmenhaus im Burggarten, 1010 Wien, Burggarten 1

Wien (OTS) - Das Department für Virologie der MedUni Wien meldete für 2012 insgesamt 52 hospitalisierte FSME-Fälle in Österreich. Die Gefahr, dass durch einen Zeckenstich eine FSME-Infektion ausgelöst wird, ist damit nicht geringer geworden. In Österreich sind laut aktuellen Daten 85 Prozent der Menschen irgendwann in ihrem Leben zumindest einmal FSME geimpft worden. Diese Durchimpfungsrate bzw. die regelmäßige Impfung war zuletzt jedoch rückläufig. Fast jeder dritte Österreicher ist dadurch nicht ausreichend geschützt. Die "Zeckenschutz-Informationskampagne" ist seit 32 Jahren ein gemeinsamer Schwerpunkt der österreichischen Ärzte und Apotheker. Auch für 2013 ist das erklärte Ziel die Aufklärung der Bevölkerung über die möglichen Gefahren durch Zeckenstiche.

Ihre Gesprächspartner sind:

Mag.pharm. Max Wellan, Präsident der Österreichischen Apothekerkammer

Dr. Rudolf Schmitzberger, Sprecher des Referats für Impfangelegenheiten der Österreichischen Ärztekammer

Dr. rer. nat. Georg Duscher, Stv. Leiter des Institutes für Parasitologie im Department für Pathobiologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien

Prim. DDr. Peter Voitl, MBA, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde in Wien

Rückfragen & Kontakt:

Dkkfm. Herbert Sojak, Tel. 0664/300 5842

HC Marketing Consult, Teinfaltstr. 8/4, 1010 Wien

Anmeldung erbeten unter: +43/1/533 96 30 DW 210

E-Mail: schutz-vor @ fsme.at