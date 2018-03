25.000 Kinder entdecken die Pflanzenwelt

Wien (OTS) - Wie bunte Farben von Blumen und Gemüse auf uns wirken, wie Blumen und Kräuter duften und sich anfühlen, das erfahren Kinder der 1.-4. Schulstufe im Rahmen der Aktion "Schule in der Gärtnerei" vom 18.-22.März 2013 in den österreichischen Gärtnereien.

"Schule in der Gärtnerei" ist eine Initiative der österreichischen Gärtner und Baumschulen und möchte Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die Vielfalt von Pflanzen und technischen Möglichkeiten in modernen Gärtnereien geben.

Kunterbunter Schulgarten

Unter diesem Motto werden die SchülerInnen in der Aktionswoche Gärtnereien von Innen erleben. Die Kinder erhalten bei einem Rundgang durch die Gärtnereien Antworten auf ihre Fragen rund um das Gärtnerleben. Im Anschluss wird bei einem gärtnerischen Experiment getopft, gesät und gezogen. Hintergrundinformationen, Rätsel und Malbilder finden die Kinder im kostenlosen Rätselheft und LehrerInnen können sich im Lehrbehelf informieren.

Enormer Andrang

Seit 2011 wird die Aktion in der Woche vor den Osterferien in heimischen Gärtnereien umgesetzt. Bereits im ersten Jahr war der Andrang zur Aktion enorm. Gestartet wurde mit 17.000 Kindern und 300 Gärtnereien vor zwei Jahren. Dieses Jahr konnte die Anzahl der Schüler und Schülerinnen, die in der Aktionswoche Gärtnereien wieder übertroffen werden und liegt bei 25.000 in ganz Österreich.

Die Erkenntnisse der Vorjahre umsetzen

"Die Rückmeldungen aus den Gärtnereien, von Lehrern, Eltern und Kindern haben uns gezeigt, wie wichtig es für die Branche ist, sich der Jugend zu öffnen. In vielen Gärtnereien bieten die Gärtner den Kindern eine Gärtnerjause an und wir waren überrascht, wie viele Gemüsearten den Schülern nicht bekannt waren. Aus diesem Grund haben wir die Unterlagen überarbeitet und das Thema gesunde Jause integriert. Wir möchten mit unserer Aktion einen Beitrag zum bewussten Umgang mit Pflanzen und Umwelt leisten", erklärt ÖKR Franz Sattler, Obmann des Blumenmarketing Austria.

