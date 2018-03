Hangzhou, China beginnt weltweite Suche nach einem modernen "Marco Polo"

(PRN) - -- Die schönste Reise der Welt - eine kostenlose Besichtigung von Hangzhou, kombiniert mit einem erstaunlichen Preisgeld

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Der würdevolle Festakt zur Eröffnung der weltweiten Suche nach dem modernen "Marco Polo" fand am 11. März in Hangzhou statt.

Der ausgewählte Reisende erhält die wohl schönste Reise der Welt, einschließlich einer 15-tägigen Besichtigung von Hangzhou, die Chance chinesischen Lebensstil kennenzulernen sowie einen Preis von 40.000 Euro. Die einzige Gegenleistung, die der Gewinner oder die Gewinnerin erbringen muss, ist, die Einzelheiten seines oder ihres unvergesslichen Aufenthalts in Hangzhou mit der Welt zu teilen.

Der Organisator, die Hangzhou Tourism Commission, lud Dr. Liu Yun, Vice President von Google und President von Google China, zur Eröffnungszeremonie ein. Liu Yun, als Vertreter von YouTube, nahm gemeinsam mit Li Hong, dem Direktor der Hangzhou Tourism Commission, Wang Xinzhang, dem stellvertretenden Direktor der Hangzhou Tourism Commission und einer Reihe chinesischer und ausländischer Gäste und Reporter an der Eröffnung der Kampagne für das "Be the Modern Marco Polo Experience Program" [Erlebnisprogramm: Werde zum modernen Marco Polo] teil, die auf vier der wichtigen internationalen sozialen Netze abgehalten wird: Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube. Hangzhou ist die erste Stadt Chinas, die eine Promotionskampagne auf diesen vier wichtigen Social-Media-Plattformen veranstaltet. Dies ist der mögliche Beginn weiterer weltweiter Kampagnen chinesischer Städte, die sich als Touristenziele darstellen wollen.

Die Kampagne umfasst die "Hangzhou Challenge" und "Travel Gear" sowie vier Online-Erlebnissgmente, "My Chinese Name" [Mein chinesischer Name], "My Hangzhou Menu" [Mein Hangzhou Menü], "My Hangzhou Costume" [Mein Hangzhou Kostüm] und "My Hangzhou Love Story" [Meine Hangzhou Liebesgeschichte]. Teilnehmer, welche die Anforderungen aller wichtigen Segmente erfüllen, nehmen an der Endrunde teil. Der Gewinner erhält eine 15-tägige kostenlose Tour durch das kulturelle, historische Hangzhou; dazu gehören chinesischer Tee, Seide, traditionelle Medizin, Siegelkunde (Herstellung von Siegeln und Stempeln) und Kampfkunst. Des Weiteren erhält der Gewinner einen Vertrag über 40.000 Euro mit dem Auftrag, die Stadt als Wanderbotschafter weltweit zu fördern. Zusätzlich zu diesen Preisen verteilt der Organisator Geschenke, welche die traditionelle Kultur Hangzhous widerspiegeln. Weitere Informationen finden Sie auf der Facebook-Seite von Hangzhou unter

Hangzhous West Lake steht zwar auf der Liste des Weltkulturerbes, aber die Hangzhou Tourism Commission beabsichtigt, Hangzhou mithilfe spannender Veranstaltungen auf der Facebook-Seite der Stadt und der interaktiven Funktionen der vier sozialen Netzplattformen als moderne, lebenswerte und für Asien repräsentative Stadt darzustellen, und nicht einfach als eine chinesische Stadt, in der einige kulturelle Relikte instand gehalten werden.

