RFJ-Landbauer: Jugend unterstützt HC Strache voll und ganz

Es könnte keinen Besseren geben

Wien (OTS/fpd) - 100-prozentige Unterstützung für FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache und den von ihm eingeschlagenen Weg kündigt heute der Bundesobmann des Ringes Freiheitlicher Jugend (RFJ) Österreich, Stadtrat Udo Landbauer an.

"Der RFJ setzt seit 2005 auf Strache als Obmann der Freiheitlichen Bewegung und wird dies auch weiterhin machen, denn er ist der Garant für eine ehrliche und zukunftsorientierte Politik", so Landbauer, der weiter festhält: "Kein anderer Politiker setzt sich in solch starkem Ausmaß für die Interessen der Jugendlichen ein wie HC Strache. So sehr sich der Großteil der Journalistenriege auch Gegenteiliges wünscht: Mit diesem Obmann wird die FPÖ zur stärksten Kraft im Land, ganz egal welch realitätsferne Phantasien so manchen Redakteur abends überkommen."

"Um eine optimale Politik zu gewährleisten, muss man ab und an auch an einer Schraube drehen. Innovation ist das Basisinstrument erfolgreicher Politik. Wer das beherzigt, ist am aufsteigenden Ast. So wie HC Strache", so der Jugendobmann. (Schluss)

