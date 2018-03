FPÖ NÖ steht voll und ganz hinter der Politik und dem Erfolgsweg von HC Strache!

Wien (OTS) - Die vollzogenen Optimierungsschritte innerhalb der FPÖ NÖ können selbst die Systemmedien nicht als "Streit" darstellen Die Landesparteiobfrau der FPÖ NÖ, LR Barbara Rosenkranz, der Klubobmann im NÖ Landtag, Gottfried Waldhäusl, und der neue Landesparteisekretär der FPÖ NÖ, Abg.z.NR Ing. Christian Höbart, stellen sich klar und deutlich hinter den bundespolitischen Kurs unter dem seit 2005 höchst erfolgreichen Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache: "Ohne Wenn und Aber unterstützt die FPÖ NÖ die Bundes-FPÖ unter HC Strache. Kein anderer FPÖ-Parteichef hat in einer so einer kurzen Zeitspanne die FPÖ in jene politischen Regionen geführt, wie es HC Strache gelungen ist. Vom sicheren Untergang und Verschwinden der FPÖ von der Politbühne mit Umfragewerte von rund 2-3% hat man seitens der Systemmedien und aller politischer Mitbewerber 2005 gesprochen, nicht einmal acht Jahre später steht die FPÖ in Umfragen konstant bei über 20%. Das ist ein Erfolg unseres charismatischen und schlagkräftigen Bundesparteiobmannes HC Strache, der selbst jede Wahl deutlich gewonnen hat, und unserer fleißigen, treuen und motivierten Sympathisanten, Funktionäre und Mitglieder, die unter allen Umständen freiheitliche Inhalte und Positionen auf der Straße den Wählern vermitteln".

Persönliche Eigeninteressen sind gerade in der FPÖ hinten anzustellen, einzig und allein das Wohl und die Wünsche der Menschen in unserem schönen Land müssen für die Freiheitlichen im Vordergrund stehen. Es darf daher niemals vorkommen, dass reine Eigeninteressen und das individuelle Wohl von Einzelpersonen zählen oder sich gar Funktionäre und Mandatare vom 'System' einwickeln und vereinnahmen lassen.

"Das ist auch der Grund, warum unsere Wähler so konsequent dem Weg der Strache-FPÖ folgen. Bürgernähe, Einsatz, Herz, Hausverstand, Zukunftslösungen und deutliche Worte zu sämtlichen politischen Themen schätzen die Österreicherinnen und Österreicher an unserem Bundesparteiobmann, die Landesgruppe Niederösterreich steht voll und ganz hinter HC Strache und dem Kurs der Bundes-FPÖ", schließen Rosenkranz, Waldhäusl und Höbart.

