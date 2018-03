LAOLA1 wird Online TV Partner der neuen "Testimonial Kampagne mit Herbert Prohaska für Kelly's und Soletti"

Wien (OTS) - LAOLA1 wird ab sofort als Online TV Partner der neuen Kampagne von Kelly's, dem heimischen Knabbergebäck-Experten, die "Testimonial Kampagne für Kelly's und Soletti" im Premium Umfeld der exklusiven LIVE- Videos auf LAOLA1.tv umsetzen.

Ab heute setzt LAOLA1 als Sport-Online-Partner die neue Testimonial Kampagne für Kelly's und Soletti mit dem bekannten Markenbotschafter Herbert Prohaska in einem crossmedialen Digital-Konzept mit einem starken Focus auf die Präsenz auf LAOLA1.tv um. Dabei werden Werbemittel wie TV Spots, Brandings und Billboards in der hochklassigen LIVE- und Exklusiv-Berichterstattung von LAOLA1.tv, Österreichs größter Sport-TV-Plattform, eingebunden.

In der neuen Kampagne setzt für seine Marken Kelly's und Soletti auf die heimische Sport-Legende Herbert "Schneckerl" Prohaska als Markenbotschafter. Herbert Prohaska wird in bewährter Form als "Chefanalytiker" agieren und in 15- bis 20-sekündigen Spots die Vorzüge der rot-weiß-roten Snacks mit seinem beliebten Sager "Also, ich sag' einmal so..." vorstellen. Für die Regie der insgesamt acht Spots konnte Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky gewonnen werden.

Bereits im vergangenen Jahr hat LAOLA1 die Kampagne "Kelly's Superdribbler" in einem crossmedialen Digital Konzept erfolgreich umgesetzt. Damals hat LAOLA1 gemeinsam mit Kelly in einer das ganze Land umfassenden Eventreihe den "Superdribbler 2012" gesucht.

Maria Bauernfried, Prokurist und Marketing Director Kelly Österreich: "Mit LAOLA1 als größtem Sportportal und führenden Sportcontentanbieter Österreichs haben wir den idealen Partner für die neue Kampagne gewonnen. Mit der Sportlegende Herbert Prohaska inszenieren wir die "Legenden" Kelly's und Soletti auch im sportlichen Online-Umfeld Nr.1. Die Sportkompetenz von Herbert Prohaska und LAOLA1 bieten eine ideale Ergänzung. Wir können damit nicht nur die Fußballfans Österreichs erreichen, sondern allen Sportbegeisterten auf dieser Plattform die Spots mit Herbert Prohaska in einem topaktuellen Umfeld bieten. Wir freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit LAOLA1."

"LAOLA1 zeigt sich mit seinen Premium-Inhalten und seiner Reichweite zum wiederholten Mal als perfekter Medienpartner von Kelly's und beweist, dass das sportliche Umfeld und die Aktivierungs-Möglichkeiten auf www.laola1.at und www.laola1.tv ein komplettes Rundum-Paket bieten," so Christina Raunegger, Business Development LAOLA1.at.

Über LAOLA1.at

LAOLA1.at ist das größte Sportportal und führender Sportcontentanbieter Österreichs. Mit 1.887.026 Unique Clients sowie 7.349.772 Besuchen (Visits) und 39.599.469 Seitenabrufen (Page Impressions) - Quelle: ÖWA, Oktober 2012 beweist das LAOLA1 Dachangebot seine führende multimediale Präsenz in der Welt des Sports.

LAOLA1.at ist Unternehmen der "the sportsman media holding". Offizielle Website: www.thesportsmanholding.com

