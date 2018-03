Merrell arbeitet mit Tim Ferriss zusammen, um seine "Connect to Your World"-Kampagne durch die "4 Grundlagen von Fitness im Freien" zum Leben zu erwecken

(PRN) - - Außentrainingsprogramm nutzt minimalistischen Ansatz zur Ganzkörperfitness und erzielt maximale Vorteile durch Verbundenheit

Rockford, Michigan (ots/PRNewswire) - Mit seiner "Connect to Your World"-Kampagne gibt Merrell gibt den Menschen einen Grund, ihre elektronischen Geräte abzuschalten, ins Freie zu gehen und ihre Verbindung zur Natur zu erleben. Die Kampagne "Connect to Your World" schafft ein intensiveres Naturerlebnis, indem sie den Nutzen von körperlicher Aktivität im Freien und das Situationsbewusstsein hervorhebt. Dabei bringt sie alle Aspekte von Merrells Botschaft - bodenständige Aktivität für alle Menschen und ein minimalistischer Produktansatz - in der M-Connect Serie

zur Geltung. Die Kampagne

wird heute mit den 4 Grundlagen von Fitness im Freien ("4 Fundamentals of Outside Fitness") ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um ein vierstufiges Außentrainingsprogramm aus der Feder von Merrell-Mentor, Bestsellerautor und Minimalist Tim Ferriss, das maximalen Nutzen im ganzen Körper erzielt, indem es eine Verbindung zur Außenumgebung herstellt.

http://www.youtube.com/watch?v=rCnBwIs0Y0c



(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130311/NE73441

)

"Verbundenheit bedeutet, ein Bewusstsein für seine Umgebung zu haben und die Beziehung des eigenen Körpers zu seinem Umfeld wahrzunehmen", sagte Tim Ferriss, Autor des Spitzenbestsellers "Der 4-Stunden-Körper". "Die wichtigste Botschaft dieses Programms lautet:

Fitness muss einfach und elegant sein, um die meisten Menschen zu motivieren. Ich habe die 4 Grundlagen mit einem minimalistischen Ansatz entwickelt, der auf die Macht der Verbundenheit zum Freien abzielt. Ich hoffe, dass dies die Menschen weg von ihren Bildschirmen und hin zur Natur bewegt... selbst wenn es nur eine kurze Unterbrechung ist."

Darüber hinaus wird die "Connect to Your World"-Kampagne durch verschiedene Welten lebendig gemacht, welche die Schönheit der freien Natur und die Vorteile, die sich aus dieser Verbindung ergeben, vor Augen führen. Diese Welten und der Nutzen der Verbundenheit werden in den Geschäften, im Internet und durch visuelle Werbemedien zu sehen sein. Während der gesamten "Connect to Your World"-Kampagne wird Merrell dem Publikum durch visuelle und soziale Medien nahebringen, wie wichtig die Verbindung zur Außenwelt und zu anderen Menschen ist.

Informationen zu Merrell (www.merrell.com) de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@524d71fMerrell® ist eine Außensportmarke, die den Anspruch hat, alle Menschen zu Sport und Spaß im Freien anzuregen. Nach mehr als 30 Jahren Außensporterfahrung ist die freie Natur mehr als nur ein Ort für Merrell. Durch ihren Fokus auf Außenathletik inspiriert und motiviert die Marke ihr Publikum nach dem Motto: "Connect to Your World", ihre Verbundenheit zu ihrer Welt wahrzunehmen. www.merrell.com. Facebook: www.facebook.com/merrell. Twitter: @merrelloutside (#connection). Pinterest: www.pinterest.com/merrelloutside.



Informationen zu Tim Ferriss:

de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@35a736dcTim Ferriss ist der Autor der erstplatzierten New York Times-Bestseller Die 4-Stunden-Woche (The 4-Hour Workweek), Der 4-Stunden-Körper (The 4-HourBody) und The 4-Hour Chef. Sein Motto lautet "weniger ist mehr" und sein minimalistischer Ansatz für das Leben, Arbeit, Kochen und Fitness basiert auf der "minimalen effektiven Dosis" zur Schaffung eleganter Lösungen für die Massen.

