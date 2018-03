Programm für Kinder und Jugendliche im Kulturbezirk St. Pölten

Kinder- und Jugendbuchfestival sowie Osterferienaktion

St. Pölten (OTS/NLK) - Im heurigen März wird im Kulturbezirk in St. Pölten insbesondere für Kinder und Jugendliche bzw. für Familien einiges geboten.

Zunächst findet im NÖ Landesmuseum von morgen, Dienstag, 12. März, bis Sonntag, 17. März, zum zehnten Mal ein Kinder- und Jugendbuchfestival statt. Die ersten beiden Veranstaltungstage richten sich dabei an Schulklassen, ab Donnerstag, 14. März, sollen sich dann Familien angesprochen fühlen. Auf dem Programm stehen dabei u. a. Kindermusical, Bilderbuchkino, Film, Interaktive Lesungen, Workshops für Eltern, Musik- und Theaterspaß und am Sonntag eine "10-Jahres-Party", das gesamte Programm des Festivals von Donnerstag bis Sonntag kann auf www.kijubu.at/programm/info/familienprogramm.pdf nachgelesen werden. Am Donnerstag und Freitag beträgt der Eintrittspreis zwei Euro pro Person, am Samstag und Sonntag ist der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei, Erwachsene zahlen vier Euro. Anmeldungen zur Teilnahme an den einzelnen Programmpunkten werden unter 02742/90 80 90-914 bzw. per e-mail an info @ kijubu.at entgegen genommen.

Wenige Tage später, und zwar vom 23. bis 29. März, wird im NÖ Landesmuseum dann eine Osterferienaktion durchgeführt. Dabei gibt es von 13 bis 17 Uhr jeden Tag Bastel- und Experimentierstationen zu einem bestimmten Thema, am 24. März geht es beispielsweise um "Mikroskopieren - Kleinstlebewesen beobachten", am 25. März um "Muntere Kükenschar - Küken und Hühner basteln", am 28. März um "Witzige Ostereier - Ostereiner kreativ gestalten", und am 29. März werden unter dem Titel "Fische anatomisch untersuchen" Fische seziert. Täglich wird zudem in der Sonderausstellung "Hl. Leopold -Mensch, Politiker, Landespatron" eine Rätselrallye abgehalten, am Sonntag, 24. März, kann außerdem um 13.30 Uhr an einem "Highlight-Rundgang" teilgenommen werden. Für Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren ist der Eintritt frei, der Materialkostenbeitrag beläuft sich auf 1,50 Euro pro Person, der Führungsbeitrag für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des "Highlight-Rundgangs" beläuft sich auf 2,50 Euro pro Person.

Nähere Informationen: NÖ Museum Betriebsges.m.b.H., Telefon 02742/90 80 90, e-mail info @ landesmuseum.net, www.landesmuseum.net, www.kijubu.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12156

www.noe.gv.at/nlk