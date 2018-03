Morgen: Talk im BIZ: "Krieg und Frieden - aktuell" mit Lanc, Al Rawi und Duzdar

Wien (OTS/SPW) - Morgen Dienstag, dem 12. März 2013, lädt die SPÖ Wiener Bildung um 19 Uhr ins Bildungszentrum zum "Talk im BIZ". Anlässlich des 75-Jahrestages des "Anschlusses" von Österreich an Hitler-Deutschland wird im Rahmen einer Podiumsdiskussion die aktuelle Situation in Bezug auf Krieg und Frieden weltweit betrachtet. Es nehmen teil: Erwin Lanc (Präsident des Internationalen Instituts für den Frieden in Wien, ehemaliger Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten), Gemeinderat Dipl.- Ing. Omar Al-Rawi (Mitglied des Gemeinderatsausschusses für europäische und internationale Angelegenheiten) sowie Gemeinderätin Mag.a Muna Duzdar. Die Begrüßung erfolgt durch Gemeinderat Ernst Woller, Vorsitzender der Wiener SPÖ Bildung.

Talk im BIZ:

Zeit: Dienstag, 12. März 2013, 19 Uhr

Ort: 2., SPÖ Wiener Bildungszentrum, Praterstraße 25

