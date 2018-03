"Willkommen Österreich" mit Claudia Kottal und Joachim Meyerhoff

Wien (OTS) - "CopStories" trifft Burgtheater! In einer neuen Ausgabe von "Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" sind im Rahmen von "DIE.NACHT" am 12. März 2013, um 22.05 Uhr die aktuelle TV-Ermittlerin Claudia Kottal und Schauspielkollege und Autor Joachim Meyerhoff zu Gast. "Schwarz auf Weiß" geht es im Anschluss, um 23.05 Uhr in einer neuen Folge von "Schlawiner" zu. Und in "Come Fly with Me" (23.35 Uhr) kommt es für Matt Lucas und David Walliams zu einem Zusammenstoß mit einem der "Harry Potter"-Darsteller.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.05 Uhr

Zu Gast bei Grissemann und Stermann: Joachim Meyerhoff und Claudia Kottal

Joachim Meyerhoff ist Schauspieler, Regisseur und Autor. Nach Engagements an den deutschen Theatern wie Kassel, Dortmund oder Köln wurde er Ensemblemitglied am Maxim Gorki Theater Berlin. 2002 wechselte er ans Deutsche Schauspielhaus in Hamburg und kam drei Jahre später als Ensemblemitglied ans Wiener Burgtheater. Seit 2013 spielt er parallel auch am Deutschen Schauspielhaus. Joachim Meyerhoff konzipiert auch eigene Programme wie sein jüngstes Projekt "Alle Toten fliegen hoch", in dem er seine eigene Familiengeschichte erzählt. Dieses autobiografische, in sechs Teile untergliederte Programm sorgt im Burgtheater regelmäßig für ein volles Haus. 2006 und 2007 war Meyerhoff für den Nestroypreis nominiert, 2012 bekam er ihn als bester Schauspieler für seine Darstellung des "Erek" in "Die Kommune" von Mogens Rukov und Thomas Vinterberg. Aktuell spielt Joachim Meyerhoff am Burgtheater in Thomas Bernhards "Der Ignorant und der Wahnsinnige".

Claudia Kottal ist eine österreichische Schauspielerin und ermittelt derzeit in der neuen ORF-Serie "CopStories". Bekanntheit erlangte sie mit ihrer Darstellung der Laura Rudas oder der Maria Vassilakou an der Seite von Nicholas Ofczarek in "Wir Staatskünstler". Nachdem sie 2004 ihre Schauspielausbildung am Konservatorium Wien beendete, spielte sie in zahlreichen Rollen am Theater. Unter anderem war sie in "Othello", "Chatroom" oder "Nachtasyl" sowie in verschiedenen Filmen, darunter "Ex - Eine romantische Komödie" von Michael Niavarani zu sehen.

"Schlawiner - Schwarz auf Weiß", 23.05 Uhr

Gundi (Suse Lichtenberger) und Basti (Alexander Jagsch) haben Norbert (Martin Oberhauser) und Maia (Angelika Niedetzky) zu Gast - doch über die Freude an der Viersamkeit sind sie durchaus geteilter Meinung. Die Freundschaft zwischen Maia und Gundi soll jedenfalls durch gemeinsame Shoppingaktivitäten gestärkt werden - ob Scherben wirklich Glück bringen, hängt da dann jedoch vom Grad der Überraschung ab.

"Come Fly with Me", 23.35 Uhr

Diesmal stößt das "FlyLo"-Bodenpersonal Taaj Manzoor mit Harry-Potter-Darsteller Rupert Grint zusammen und die Zollbeamten Roberts und Stewart überlegen, was sie mit einer großen Menge Drogen machen sollen. Außerdem sehen wir wie Penny, Great-British-Airs hochnäsigste Mitarbeiterin, akzeptiert, dass Passagiere der Mittelklasse ihr exklusives Erste-Klasse-Abteil nutzen.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" und "Schlawiner" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

