AK Wien Vollversammlung (2) - Rudolf Kaske ist neuer Präsident der AK Wien

Rudolf Kaske folgt Herbert Tumpel nach Wahl in AK Wien Vollversammlung

Wien (OTS) - Die Vollversammlung der Arbeiterkammer Wien hat heute (Montag) Rudolf Kaske zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt damit auf Herbert Tumpel, der diese Funktion seit 1997 ausführte. Kaske erhielt in geheimer Wahl 138 von 170 abgegebenen (166 gültigen) Stimmen, das sind 83,13 Prozent.

Kaske engagierte sich bereits in jungen Jahren in der ArbeitnehmerInnenvertretung - der gelernte Koch war 1973/74 einer der ersten Jugendvertrauensräte in Österreich. In der Gewerkschaft Hotel, Gastgewerbe, Persönlicher Dienst (HGPD) wurde er nach verschiedenen Stationen 1995 zum Vorsitzenden gewählt. Kaske war 2006-2012 Vorsitzender der Gewerkschaft vida, die aus dem Zusammenschluss der HGPD mit der Gewerkschaft der Eisenbahner und der Gewerkschaft Handel, Transport, Verkehr entstanden ist. In der AK Wien ist Kaske bereits seit 1989 Kammerrat und war seit Oktober 2012 Vizepräsident.

In der Vollversammlung der AK Wien teilen sich 180 Mandate auf 11 Fraktionen auf. Die FSG stellt mit 105 Mandaten die absolute Mehrheit, der ÖAAB hat 26, die Freiheitlichen Arbeitnehmer 22 Vertreter, die AUGE 13, GA 6, Perspektive 3 Mandate, sowie 5 Fraktionen (Mosaik, Komintern, GLB, BdfA, Türkis) je 1 Mandat.

Pressefotos der AK Wien Vollversammlung stehen unter www.wien.arbeiterkammer.at/presse/fotos zur Verfügung.

(Forts.)

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Susannika Glötzl

Tel.: +43-1 501 65-2406 // +43 664 8454 226

susannika.gloetzl @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at