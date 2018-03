ORF SPORT + mit den Highlights vom Tipp3-Bundesliga-Match FC Wacker Innsbruck - FC Red Bull Salzburg

Am 12. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 12. März 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Tipp3-Bundesliga-Match FC Wacker Innsbruck gegen FC Red Bull Salzburg um 20.15 Uhr und vom Volleyball-Champions-League-Finale der Frauen um 21.55 Uhr.

Nur mit Mühe konnten sich die Salzburger im Spitzenspiel der 25. Runde der Tipp3-Bundesliga gegen Wacker Innsbruck durchsetzen. Bereits in der 3. Minute gingen die Tiroler durch Roman Wallner mit 1:0 in Führung. Daniel Schütz erhöhte in der 40. Minute mit einem Traumtor sogar auf 2:0 für den Außenseiter. Die Salzburger steckten aber nicht auf. Georg Teigl verkürzte in der 66. Minute auf 1:2, ehe Jonathan Soriano durch einen Elfmeter auf 2:2 ausglich. Nach diesem Treffer hatten wieder die Hausherren leichte Vorteile. Als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, schlug der Meister aber noch einmal zu: Sadio Mane entschied in der 95. Minute das Match noch zugunsten der Mozartstädter.

