Staatssekretär Kurz besucht Internationales Kolleg in Salzburg

Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz besucht Internationales Kolleg für Tourismus und Hotelmanagement (ITH) in Siezenheim (Salzburg)

Wien (OTS) - "Es freut mich, dass so viele junge Menschen aus dem Ausland hier am ITH in Siezenheim studieren und sich weiterbilden", sagte Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz am Montag, 11. März 2013, anlässlich seines Besuches des Internationalen Kollegs für Tourismus und Hotelmanagement (ITH) in Siezenheim (Salzburg). "Interkulturalität und Integration ist hier nicht nur ein Schlagwort, sondern wird tagtäglich von den Studenten und den Lehrenden in vorbildlicher Weise gelebt."

Zurzeit studieren rund 30 Frauen und Männer aus dem Ausland am ITH. Die meisten kommen aus sogenannten Entwicklungsländern. Die ausländischen Studenten besuchen das Kolleg für ein Jahr und bekommen dabei eine Grundausbildung in Gastronomie und Hotellerie und sind am Arbeitsmarkt ihrer Heimatländer sehr gefragt.

Den inhaltlichen Schwerpunkt der Ausbildung bilden Betriebswirtschaft im Tourismus, Fremdsprachen, Tourismusmarketing und Mitarbeiterführung. Die Studenten werden in der Praxis mit Kulinarik (Küche, Service, Bar und Ernährung) vertraut gemacht und wenden ihre Erfahrungen im modernen Restaurantmanagement an.

