Leyroutz: Strache ist federführende und unumstrittene Integrationsfigur der FPÖ

Wien (OTS) - Der Obmann der FPÖ Kärnten, Christian Leyroutz, betonte heute, dass FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache die federführende Integrationsfigur der Freiheitlichen und seine Obmannschaft unbestritten sei. Andere Behauptungen seien lediglich die sattsam bekannten und wie stets an den Haaren herbeigezogenen Erfindungen der nach Skandalen eifernden Medienschaffenden.

In konstruktiver Art und Weise habe man unverzüglich nach den Wahlen in Kärnten und Niederösterreich mit der notwendigen Manöverkritik und den damit verbundenen Aufgaben angefangen. Bundesparteiobmann Strache führe diese Orientierungsgespräche gewohnt sachlich und demokratisch, so Leyroutz. Kurskorrekturen und Neuaufstellungen gehörten zu den Aufgaben aller Parteien in Folge geschlagener Wahlen, und die FPÖ nehme diese Aufgabe zurzeit selbstverständlich sehr ernst. FPÖ-Bundesparteiobmann Strache werde in allen noch anstehenden Fragen mit den Betroffenen einen breiten Konsens und eine weitere erfolgreiche Zukunft sicherstellen, zeigte sich Leyroutz überzeugt.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Kärnten

-----------