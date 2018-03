William Hill: Neue TV-Spots mit John Cleese

Vierte Staffel der Werbelinie mit dem britischen Komiker ab heute on air

Wien (OTS) - Bereits zum vierten Mal seit 2010 ist der britische Star-Komiker John Cleese, bekannt aus "Monty Python" und "Ein Fisch namens Wanda" als Werbe-Testimonial für den Wettanbieter William Hill im Einsatz. Die Spots "Buch" und "Mehr" laufen ab heute exklusiv für den österreichischen Markt auf ORF, ATV, Puls4 und Servus TV sowie den Österreich-Werbefenstern von Pro7, Kabel1, RTL und RTL2.

Auch in der vierten Kampagnen-Welle setzt man bei William Hill wieder ganz auf John Cleese als Gesicht der Marke und auf seinen typisch britischen Humor. Das Motto der neuen Spot-Serie lautet nach wie vor "Wetten wie die Briten". Dennoch gibt es auch einige neue Elemente.

Spots "Buch" u. "Mehr" ab Montag, 11. März auf ORF und Privaten

Wilhelm Huber, Director of International Markets bei William Hill:

"Mit den neuen Spots setzen wir weiterhin auf Kontinuität und führen die sehr erfolgreiche Kampagne im Jahr 2013 mit reduzierter Animation und etwas moderner Musik fort." Der neue Off-Teil "Wenn schon wetten, dann richtig" weist darüberhinaus auf die große Bandbreite des William-Hill-Angebots hin. Der britische Wettanbieter hat mehr als 80 Sportarten, über 1.000 Fussballbewerbe und über 12.000 Sportevents pro Woche im Programm.

Gedreht wurden die Spots in Monte Carlo, dem aktuellen Wohnsitz von John Cleese. Thomas Schmidbauer, geschäftsführender Gesellschafter der für die Werbelinie verantwortlichen Agentur Fessler Schmidbauer: "Wir freuen uns sehr, dass wir unser in der Erstpräsentation an den Kunden gegebenes Versprechen eingelöst haben und mit John Cleese einen Turbo für die Marke William Hill zünden konnten. John war beim Dreh wie immer top-professionell und wir freuen uns immer wieder aufs Neue, mit einem Helden unserer Jugend produzieren zu können."

Cleese, bekennender Wien-Fan, freut sich bereits jetzt darauf, im Rahmen seines nächsten Österreich-Besuchs wieder die kulturellen Highlights der Bundeshauptstadt geniessen zu können.

Ansicht zum aktuellen TV-Spot mit John Cleese (Spot "Buch"):

http://www.ots.at/redirect/williamhill1

Zu William Hill:

Die William Hill Group wurde im Jahr 1934 gegründet und ist Großbritanniens größter Sportwettenanbieter mit mehr als 17.000 Mitarbeitern und mehr als 2.390 Wett-Shops in Großbritannien. Das Unternehmen steht seit jeher als Synonym für faires Spiel und professionelle Kundenbetreuung. Die William Hill PLC ist ein in London börsenotiertes Unternehmen mit Netto-Spiel-Erträgen von ca. EUR 1,5 Mrd. (GBP 1,2769 Mrd.) im Jahr 2012, was einer Steigerung von +12% gegenüber dem Jahr 2011 entspricht. William Hill Online bietet Wetten und Gaming über Internet und war 1998 als einer der ersten Anbieter von Online Sportwetten Pionier der Branche. Mittlerweile gibt es die Plattform www.williamhill.com in 25 Sprachen mit Kunden aus mehr als 175 Ländern.

