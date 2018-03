EU-Verbot von Tierversuchen für Kosmetika tritt heute in Kraft

London (OTS) - Leona Lewis und ihr Hund feiern zusammen mit dem ethischen Kosmetikunternehmen The Body Shop und der Non-Profit-Organisation Cruelty Free International: Nach 20 Jahren Kampagnenarbeit für den Tierschutz wurde jetzt ein Meilenstein erreicht. Ab heute sind Tierversuche zu kosmetischen Zwecken in der Europäischen Union verboten.

Von heute an dürfen neue Kosmetikprodukte sowie neue Inhaltsstoffe für kosmetische Erzeugnisse, die für den Verkauf in der EU bestimmt sind, nirgendwo auf der Welt an Tieren getestet worden sein. The Body Shop betrifft diese Änderung der EU-Gesetzgebung nicht, da das Unternehmen sich seit jeher für ein Verbot von Tierversuchen in der Kosmetikindustrie einsetzt.

The Body Shop und Cruelty Free International rufen im Rahmen einer internationalen Kampagne dazu auf, mit der Unterzeichnung einer Petition ein Zeichen zu setzen und - dem Beispiel der EU folgend -ein weltweites Verbot von Tierversuchen zu kosmetischen Zwecken zu erreichen. Die unterschriebenen Petitionen werden Regierungen und Entscheidungsträgern auf der ganzen Welt vorgelegt und damit der Wunsch der Öffentlichkeit nach einem globalen Verbot zum Ausdruck gebracht.

Leona Lewis sagt: "Ich rufe Sie eindringlich dazu auf, die Cruelty Free International Petition zu unterschreiben und damit Regierungen weltweit aufzufordern, Tierversuche zu kosmetischen Zwecken zu verbieten. Gemeinsam können wir den Regierungen klar signalisieren, dass Tierfreundlichkeit in Zukunft Menschlichkeit bedeutet."

Verleihen auch Sie Ihrer Stimme Gehör und unterzeichnen Sie die Petition in einem The Body Shop Geschäft oder online unter

http://www.crueltyfreeinternational.org/telltheworld.

