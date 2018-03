SPÖ Bauern Wien zu LK-Wahl: Ergebnis ist "fruchtbarer Boden für die kommenden 5 Arbeitsjahre"

Wien (OTS/SPW) - Als "schönes Ergebnis, das uns als fruchtbarer Boden für die kommenden 5 Arbeitsjahre dienen wird" bezeichnete am Montag der Wiener Landesvorsitzende der SPÖ Bauern, Thomas Steinhart das Plus von 4,4 Prozentpunkten bei sonntäglichen Wiener Landwirtschaftskammerwahl. Dem neuen Team mit Spitzenkandidat Helmut Schmidt und Landessekretär Thomas Waldner gelang auf Anhieb eine Verbesserung des Stimmenanteils von 19,1 auf 23,5 Prozent.****

Steinhart und Schmidt sehen den Zuwachs als "positives Feedback für die Arbeit der letzten Jahre, in denen wir noch intensiver den Dialog mit den Wiener GärtnerInnen, WeinhauerInnen und LandwirtInnen gesucht haben". Diesen Weg werden die SPÖ Bauern in Wien selbstverständlich auch in Zukunft fortsetzen. "Und eines ist uns ganz besonders wichtig: Wir werden deutlich ins Bewusstsein rücken, dass man bei den Produkten der Wiener Bauern zweifelsfrei absolut beste Qualität erhält", so Steinhart, Schmidt und Waldner abschließend. (Schluss) ah

