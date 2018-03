MetaQuotes Software Corp. nimmt an der iFXEXPO teil und veranstaltet einen Workshop

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - MetaQuotes Software Corp., der bekannte Entwickler der Trading-Plattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 für die Finanzmärkte, nimmt an der bevorstehenden iFXEXPO teil. Die Veranstaltung findet am 29. und 30. Mai 2013 im Grand Resort Hotel in Limassol, Zypern, statt.

Während der Konferenz wird das Unternehmen seine neuesten Entwicklungen für die Trading-Plattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5, mobile Technologien und algorithmische Trading-Lösungen vorstellen. Darüber hinaus werden unterschiedliche Dienstleistungen für Händler, z. B. Trading Signals, MQL5 Market (An-/Verkaufsroboter) und andere, beschrieben.

MetaQuotes Software hat bereits an der iFXEXPO teilgenommen, die am 23. und 24. Januar 2013 in Macau stattfand. Das Unternehmen ist mit den Ergebnissen der letzten Konferenz zufrieden. Es wurden viele Kontakte zur geschäftlichen Elite der Asien-Pazifik-Region geknüpft und mehrere Verträge abgeschlossen.

"Wir hoffen, auch bei der bevorstehenden Veranstaltung gute Ergebnisse zu erzielen", so Gaies Chreis, COO bei MetaQuotes Software Corp. "Zusätzlich zur Teilnahme an der Konferenz halten wir einen 'MetaQuotes Workshop' ab, bei dem wir über bereits veröffentlichte und kommende Innovationen sprechen werden."

Der Workshop wird von den Top-Managern und technischen Fachleuten des Unternehmens ausgerichtet. Andrei Savitski leitet die Veranstaltung und wird über neue Lösungen in Bezug auf die Integration der MetaTrader-Trading-Plattformen mit Börsen, Liquiditätsanbietern und Anwendungen Dritter sprechen. Die unterschiedlichen Dienstleistungen für Trader werden ebenfalls detailliert beschrieben.

Die iFXEXPO ist eine B2B-Konferenz, die sich auf die Finanzmärkte konzentriert. Zu den Besuchern der Veranstaltung gehören Entscheidungsfinder unterschiedlicher Banken und Maklerunternehmen. An der der Konferenz in Macau nahmen z. B. 55 Aussteller und über 1.200 Besucher teil. Die Organisatoren erwarten, dass die anstehende Veranstaltung 1.500 Besucher anziehen kann und dass 60 Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren werden.

Über das Unternehmen MetaQuotes Software Corp. ist führend auf dem Markt der Trading-Plattformen für Devisen. Über 600 Maklerunternehmen und Banken weltweit nutzen ebenso wie etwa 7 Millionen Trader die Trading-Plattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Das Unternehmen bewirbt sein Produkt zurzeit auf Aktienmärkten. Die Trading-Plattform MetraTrader 5 wurde bereits von mehreren bekannten Börsen zertifiziert und wird von Brokern in Aktienmärkten eingesetzt.

