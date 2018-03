ARBÖ: Vorsicht, Winter kehrt zurück!

Winterliche Fahrbedingungen in Ostösterreich ab Wochenmitte - ARBÖ-Tipps zum erneuten Wintereinbruch

Wien (OTS) - Der ARBÖ warnt alle Autofahrerinnen und Autofahrer vor einer Rückkehr des Winters. "Auch die weiße Pracht wird damit gegen Wochenmitte vielerorts in Ostösterreich für Verzögerungen sorgen", so ARBÖ-Sprecher Thomas Woitsch.

Wer glaubt, dass sich der Frühling durchgesetzt hat, der irrt, schließlich wird ein gewaltiges Tief gegen Donnerstag noch einmal für Furore sorgen. "Vor allem im Frühverkehr muss man am Donnerstag mit Schneefahrbahn rechnen. Da Temperaturen um den Gefrierpunkt prognostiziert sind, kann man davon ausgehen, dass der Schnee - zwar kurz aber doch - liegen bleiben wird." Der ARBÖ empfiehlt daher etwas früher aufzustehen, um genug Zeit zu haben um das Auto abzukehren. "Durch schnelles Fahren wird man die verlorene Zeit am Donnerstag auf keinen Fall einholen. Bei spiegelglatter Fahrbahn spielt man ansonsten mit dem Feuer", so der ARBÖ-Sprecher.

Da vor allem in der Bundeshauptstadt Wien schneebedeckte Fahrbahnen sehr selten sind, rät der ARBÖ genügend Zeit für den Weg zur Arbeit einzuplanen. "Wir rechnen mit erheblichen Behinderungen im Frühverkehr", ist Woitsch überzeugt.

ARBÖ-Tipps vor erneutem Wintereinbruch Vor der Fahrt unbedingt checken: * Schon Stunden vor der Fahrt das erste Mal starten. * Das Auto von Eis und Schnee befreien. * Die Scheiben außen, wie innen reinigen. * Die Wischblätter kontrollieren. * Den Scheibenfrostschutz auffüllen. * Die Lichter kontrollieren. Was dieser Tage auf keinen Fall im Kofferraum fehlen darf: * Eiskratzer * Enteisungsspray (in der Manteltasche) * Scheibenfrostschutzmittel * passende Schneeketten * Antibeschlagtuch * Autoapotheke * Warnweste * Starterkabel * Schneeschaufel * Schneebesen

