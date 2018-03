Willkommen im Kapitalmarkt - Aktienforum begrüßt Bestellung von Dr. Wolfgang Nolz als Kapitalmarktbeauftragten des BMF

Aktienforum-Präsident Robert Ottel: "Mit dem Weiterbestehen des Kapitalmarktbeauftragten wird ein wichtiges Zeichen für den österreichischen Kapitalmarkt gesetzt."

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Finanzen hat heute, 11. März 2013, den Kapitalmarktbeauftragten neu besetzt. Mit heutigem Datum übernimmt Dr. Wolfgang Nolz die Funktionen von Dr. Richard Schenz, welcher Ende vergangenen Jahres sein Amt zurückgelegt hatte.

"Dr. Wolfgang Nolz ist ein großartiger Experte im internationalen Steuerrecht. Das ist vor allem in der Diskussion rund um die Finanztransaktionssteuer ein riesen Vorteil. Er wird sich für einen starken österreichischen Kapitalmarkt einsetzen - es ist wichtig, als externer Botschafter für unsere guten österreichischen Unternehmen gegenüber Politik, Investoren und Kleinanleger aufzutreten", so Ottel in seiner Erstreaktion. Die Ernennung eines Kapitalmarktbeauftragter sei ein positives Signal für den heimischen Kapitalmarkt, und schaffe daher für die Politik maßgeblich Mehrwert.

Die Aufgabengebiete des Kapitalmarktbeauftragten seien breit gefächert: es ginge nicht nur um die Repräsentationsfunktion des Marktes nach außen (Österreich und International), sondern auch um das Vorantreiben kapitalmarktfreundlicher Rahmenbedingungen sowie die Koordination der zahlreichen Akteure. Insbesondere die Themenfelder Zukunftsvorsorge, Diversität im Aufsichtsrat und die weitere Arbeit des österreichischen Arbeitskreis Corporate Governance sind dringende neue Schwerpunkte, so Ottel weiter.

Das Aktienforum hat sich, gemeinsam mit der Wiener Börse, seit dem überraschenden Rücktritt von Dr. Schenz für eine Wiederbestellung eines Kapitalmarktbeauftragten eingesetzt. Diese Position wäre am besten in der gesamten Bundesregierung angesiedelt, damit breiter Rückenwind für die Bewältigung der anstehenden Aufgaben garantiert ist.

Rückfragen & Kontakt:

Aktienforum

Ulrike Haidenthaller M.A.

Geschäftsführerin

Tel.: +43 (0)1 71135-2345

u.haidenthaller @ iv-net.at

www.aktienforum.org