EANS-Stimmrechte: P&I Personal & Informatik AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die nachfolgend genannten Gesellschaften haben der P&I Personal & Informatik AG am 28. Februar 2013 im Hinblick auf ihre Beteiligung gemäß §§ 21 Abs. 1, 22 WpHG jeweils Folgendes mitgeteilt:

1. Carlyle Offshore Partners II Holdings, Limited

Der Stimmrechtsanteil der Carlyle Offshore Partners II Holdings, Limited, mit Sitz in George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, an der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft hat am 2. Mai 2012 die Schwellen von 75 %, 50%, 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5% und 3% unterschritten und betrug an diesem Tag 0,00 % der Stimmrechte (null Stückaktien).

2. Carlyle Offshore Partners II, Limited

Der Stimmrechtsanteil der Carlyle Offshore Partners II, Limited mit Sitz in George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, an der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft hat am 2. Mai 2012 die Schwellen von 75 %, 50%, 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5% und 3% unterschritten und betrug an diesem Tag 0,00 % der Stimmrechte (null Stückaktien).

3. DBD Cayman Holdings, Limited

Der Stimmrechtsanteil der DBD Cayman Holdings, Limited, mit Sitz in George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, an der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft hat am 2. Mai 2012 die Schwellen von 75 %, 50%, 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5% und 3% unterschritten und betrug an diesem Tag 0,00 % der Stimmrechte (null Stückaktien).

4. DBD Cayman, Limited

Der Stimmrechtsanteil der DBD Cayman, Limited, mit Sitz in George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, an der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft hat am 2. Mai 2012 die Schwellen von 75 %, 50%, 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5% und 3% unterschritten und betrug an diesem Tag 0,00 % der Stimmrechte (null Stückaktien).

5. TCG Holdings Cayman II, L.P.

Der Stimmrechtsanteil der TCG Holdings Cayman II, L.P., mit Sitz in George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, an der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft hat am 2. Mai 2012 die Schwellen von 75 %, 50%, 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5% und 3% unterschritten und betrug an diesem Tag 0,00 % der Stimmrechte (null Stückaktien).

6. CETP II ILP (Cayman) Limited

Der Stimmrechtsanteil der CETP II ILP (Cayman) Limited, mit Sitz in George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, an der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft hat am 2. Mai 2012 die Schwellen von 75 %, 50%, 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5% und 3% unterschritten und betrug an diesem Tag 0,00 % der Stimmrechte (null Stückaktien).

7. CETP II Investment Holdings, L.P.

Der Stimmrechtsanteil der CETP II Investment Holdings, L.P., mit Sitz in Edinburgh, Vereinigtes Königreich, an der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft hat am 2. Mai 2012 die Schwellen von 75 %, 50%, 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5% und 3% unterschritten und betrug an diesem Tag 0,00 % der Stimmrechte (null Stückaktien).

