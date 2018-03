VKI: Kostenlose Beratung am Weltverbrauchertag - 15.03.2013

ExpertInnen geben kostenlos persönlich und telefonisch Auskunft

Wien (OTS/VKI) - Am Freitag, den 15. März ist Weltverbrauchertag. Aus diesem Anlass bietet der Verein für Konsumenteninformation (VKI) an diesem Tag kostenlose Beratung, beispielsweise zu Reklamationen, übereilt geschlossenen Verträgen, Versicherungen, Wohnrecht, Handy-und Internetprovidern, Ärger im Urlaub sowie zu Einkäufen im EU-Ausland. Zwischen 9 und 16 Uhr stehen die ExpertInnen des VKI im Wiener Beratungszentrum in der Mariahilfer Straße 81, 1060 Wien für persönliche Gespräche zur Verfügung. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Alternativ können sich Verbraucher und Verbraucherinnen zwischen 9 und 15 Uhr telefonisch unter der Nummer 01/588 770 beraten lassen.

Zum Beratungsservice des VKI

Der VKI gibt Hilfestellung bei Problemen aus den Bereichen Konsumenten- und Wohnrecht, Bauen und Energie. "Eine kostenlose Beratung bieten wir auch abseits des Weltverbrauchertages bei einfach und schnell zu lösenden Problemstellungen an", informiert DI Renate Wagner, Leiterin des VKI-Beratungszentrums. "Bei komplexen Verbraucherproblemen, die einen hohen Bearbeitungsaufwand für unsere Spezialisten bedeuten, heben wir in der Regel einen Kostenbeitrag von 15 Euro ein. Soziale schwache Personen sind davon ausgenommen. Dieser Kostenbeitrag ist insofern notwendig, damit wir die Arbeit des VKI (mit-)finanzieren und unser Beratungsangebot aufrechterhalten können."

Einen Überblick zu den Beratungsangeboten des Vereins für Konsumenteninformation gibt es auf www.konsument.at/beratung.

Wie sich der VKI finanziert

Der Verein für Konsumenteninformation ist gemeinnützig und nicht auf Gewinn ausgerichtet. Er finanziert seine Tätigkeit zum größten Teil (2011: 76,85 Prozent) durch Erlöse aus Publikationen, Projekten und der Beratungstätigkeit. Rund ein Viertel des VKI-Budgets wird durch Beiträge der Sozialpartner und eine Subvention des Konsumentenschutzministeriums aufgebracht.

