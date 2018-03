"Abfallvermeidungsexperte" RIKKI hat eine neue Homepage

www.vorarlberg.at/rikkiwelt präsentiert Lehrinhalte in kindgerechter Form - Spiele-Show tourt wieder durch die Schulen

Bregenz (OTS/VLK) - Seit sechs Jahren ist RIKKI in Vorarlbergs Volksschulen unterwegs um den Schülern der 3. und 4. Klassen das Thema Abfallvermeidung und Abfalltrennung auf spielerische Art näher zu bringen. An ca. 250 RIKKI Spiele-Shows haben insgesamt ca. 20.000 Volksschüler aus dem gesamten Land teilgenommen. Ab nächster Woche läuft die Show in 21 weiteren Schulen. Damit die Kinder RIKKI auch zuhause erleben können, wurde die Homepage (www.vorarlberg.at/rikkiwelt) komplett überarbeitet.

"RIKKI unterstützt die Kinder dabei, schon früh ein hohes Umweltbewusstsein zu entwickeln. Die Lerninhalte werden mit Spiel und Spaß kindgerecht vermittelt", sagt Umweltlandesrat Erich Schwärzler. Auf der überarbeiteten Homepage kann man sich in verschiedenen "RIKKI-Welten" zum Thema Abfallvermeidung und -trennung selbst zum Schlauberger machen. Es gibt eine Spielewelt mit tollen Spielen samt Punktesammelpass und Highscoreliste, eine Lesewelt mit spannenden Geschichten zum Vorlesen und eine Schlaubergerwelt mit vielen Informationen zu verschiedenen Abfallarten. Ein Musikspieler mit witzigen RIKKI-Songs sorgt für Unterhaltung. In einem eigenen geschützten Lehrerbereich gibt es die Möglichkeit viele neu aufbereitete Lehrmittel für den Unterricht direkt herunterzuladen.

Die RIKKI-Show an den Schulen bezaubert die mitwirkenden Kinder durch richtiges Fernseh-Flair. Eine tolle Kulisse, Kandidatenpulte mit Buzzer, buntes Scheinwerferlicht, spannende Musik ein lustiger Moderator und natürlich RIKKI als dessen Assistent. In mehreren Spielrunden müssen zum Beispiel verschiedene Altstoffe den richtigen Fraktionen zugeteilt werden, Wörterrätsel müssen entschlüsselt werden und Geschicklichkeitsspiele bringen die Teams richtig ins Schwitzen.

Bei allem Spaß steht das Lernen selbstverständlich im Vordergrund. So werden die Kinder vor jeder Aufgabe von RIKKI mit kleinen Filmen über verschiedene Themen informiert und somit auf die Lösung der Aufgaben vorbereitet. Für jede richtige Lösung erhalten die Teams Punkte. Erreichen die gemeinsam erspielen Punkte die "Superzahl", so gewinnt die Schule einen von der Vorarlberger Hypo Landesbank zur Verfügung gestellten Scheck im Wert von 100 Euro.

Für Informationen zur Kampagne "RIKKI - Schlauberger vermeiden Abfall" siehe auch www.vorarlberg.at/rikki

