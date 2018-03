Biosafe feiert das einmillionste SEPAX-Kit für die Bearbeitung von Nabelschnurblut

Eysins, Schweiz (ots/PRNewswire) - Biosafe ist stolz darauf, dass es mit der Herstellung der einmillionsten proprietären SEPAX Separationskammer für das Nabelschnurblut-Bearbeitungskit einen Meilenstein feiern kann. Dieser Meilenstein bestätigt, dass SEPAX zum Branchenstandard bei Nabelschnurblutbanken geworden ist, da es in fast der Hälfte der weltweit durchgeführten Bearbeitungen des Nabelschnurblutbestands genutzt wurde.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121119/574143 )

Das Erreichen des einmillionsten Kits kommentierend, erklärte der Gründer und Vorsitzende des Vorstands, Claude Fell: "Laut des Worldwide Network for Blood and Marrow Transplantation wurden bisher mehr als eine Millionen Stammzellentransplantation durchgeführt und wir sind stolz darauf, ein Glied in der Kette zu sein, welche die Zelltherapie durch innovative Anwendungen für die Zellbearbeitung möglich macht. Das Biosafe den Meilenstein einer Millionen Separationskammern erreicht hat, ist ebenfalls eine Anerkennung des Engagements unserer Angestellten, hochmoderne Qualität und Zuverlässigkeit beim Design und der Herstellung unserer Zellseparationskits zu bieten.

SEPAX bietet auch eine grosse Auswahl an Anwendungen für den sich schnell entwickelnden Bereich der regenerativen Medizin. Es wird auch für die patientennahe Diagnostik eingesetzt, wie in den Bereichen Herz-Kreislauf und Orthopädie, währenddessen es im biotechnologischen und pharmazeutischen Bereich eine vielfältige Verarbeitungsplattform darstellt. Der Anwendungsbereich reicht von der Separation nach Dichtegradienten von peripheren Blutstammzellen und Knochenmark bis hin zur Zellwäsche.

Informationen zur Biosafe Group

Die 1997 gegründete Biosafe Group ist im Design, in der Herstellung und im Marketing von automatisierten Zellbearbeitungssystemen aktiv. Die privat geführte Biosafe Group hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und unterhält vier regionale Tochtergesellschaften (Genf, Houston, Hongkong und Schanghai). Die direkte oder durch Vertriebspartner ermöglichte Präsenz der Gruppe erstreckt sich über 45 Länder.

Weitere Informationen: Christopher Bolton CFO Biosafe Group +41-21-365-27-27 christopher.bolton@biosafe.ch http://www.biosafe.ch

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121119/574143