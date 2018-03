Sollten Sie Outsourcing betreiben?

Berlin (ots/PRNewswire) - "Der Markt für Contract-Manufacturing-Organisationen (CMO) in den USA ist der grösste im Bereich der pharmazeutischen Fertigungsaufträge.2011 wurden hier Erträge in Höhe von etwa 10,7 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Die Expansion des CMO-Marktes wird dadurch angetrieben, dass ... immer mehr grosse Pharmaunternehmen, die sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, um ihre Gewinnmargen zu steigern, Outsourcing betreiben."*

WTG freut sich, bekannt geben zu können, dass Gordon Ewart, leitender Direktor und Leiter der Abteilung für die Verwaltung internationaler Lieferantenbeziehungen bei Shire beim Pharma Outsourcing & Procurement Summit 2013 eine exklusive Fallstudie zur Outsourcing-Strategie seines Unternehmens präsentieren wird.

In dieser Präsentation behandelt er folgenden Themen:

Aufbau rentabler Geschäftsbeziehungen

Verständnis für die Verwaltung kurz-, mittel- und langfristiger Outsourcing-Beziehungen

Effektive Verwaltung und Umgang mit mehreren Anbietern

Erfolgreicher Aufbau und Pflege von CMO-Beziehungen zum beiderseitigen Nutzen

Effiziente Entwicklung sinnvoller Arbeitsmodelle mit CMO-Partnern

Beim diesjährigen Pharma Outsourcing & Procurement Summit, der am 5. und 6. Juni 2013 im Maritim Hotel Berlin, Deutschland stattfinden wird, geht es vor allem um die neuesten Trends im Bereich des pharmazeutischen Outsourcing.

Das Programm baut auf drei hauptsächliche Themenfelder auf:

aufstrebende Märkte, die Verwaltung von Händlerbeziehungen und die Kostensenkung bei der Beschaffung. Die Teilnehmer haben dabei die Gelegenheit, von den führenden Rednern zu lernen, aktuelle Trends und Strategien zu diskutieren und sich mit ihren Wettbewerbern zu vergleichen.

Unter den Rednern auf der diesjährigen Veranstaltung sind Rajesh Pednekar, Distributionsleiter bei Pfizer,



Chris Low, Direktor der Abteilung für globale Standortdienstleistungen bei MSD



und Erik Dam, für globale Einkaufsstrategien zuständiger Direktor bei Bayer, um nur einige zu nennen.

Entdecken Sie, wie andere Unternehmen mit den Schwierigkeiten umgehen, die im Zusammenhang mit dem pharmazeutischen Outsourcing in internationalen Betrieben entstehen, und wie Sie Ihre Chancen, Netzwerke zu bilden, durch Verabredungen zu persönlichen Treffen maximieren und Ihre Strategien für die Anpassung an sich verändernde Marktbedingungen stärken können.

