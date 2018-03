DSIT, ein Acorn Energie-Unternehmen, erhält eine weitere Runde von Aufträgen von einer unbekannten Flotte für ihr AquaShield(TM) Unterwassersicherheitssystem

Givat Shmuel, Israel (ots/PRNewswire) - DSIT Solutions Ltd, ein Acorn Energie-Unternehmen , gab heute den Erhalt von mehreren Aufträgen von einer unbekannten Flotte für eine Reihe von AquaShield(TM) Unterwassersicherheitssystemen bekannt. Der Auftrag in Höhe von $ 3,2 Millionen ist für die sofortige Produktion und Auslieferung.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120504/NY01339LOGO)



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120426/NY96114LOGO)



Der Kunde hat die DSIT AquaShield(TM) Diver Detection Sonar (DDS) und PointShield(TM) Portable Diver Detection Sonar (PDD) Systeme für den Schutz von kritischen Ressourcen des Landes seit Jahren genutzt. Diese Runde von Aufträgen ist für einen weiteren Ausbau ihrer bereits bestehenden engen maritime Sicherheit geplant.

Die AquaShield(TM) Unterwasserüberwachungslösung umfasst die automatische Erkennung, Verfolgung und Klassifizierung für sowohl Taucher mit Sauerstoffgerät als auch Taucher mit geschlossenem Stromkreis. Die wichtigsten Kunden für die Systeme sind Marinen, Behörden der Nationalen Sicherheit, Öl- und Gasunternehmen (O&G), Kernkraftwerke, Hafenbehörden sowie Yachten und Küstenhäuser der Superreichen. DSIT ist derzeit im Prozess der Bereitstellung, was von vielen als einer der weltweit größten O&G Unterwassersicherheitsprojekte betrachtet wird.

"Wir betrachten diese Flotte als einer unserer wichtigsten Kunden", sagte Dan Ben-Dov, DSIT''s Verkaufs- und Marketing VP. "Uns sind ihre sehr strengen betrieblichen Anforderungen und Leistungsstandards sehr wohl bekannt. Der Erhalt dieses Nachbestellung zeigt ihre hohe Zufriedenheit, nach ihrem mehrjährigen Einsatz von DSIT's Unterwasserhafensicherheits-systemen. DSIT steht dazu, seine Bemühungen fortzusetzen, um die Zufriedenheit unserer Kunden aufrechtzuerhalten und zu verbessern."

Die zusätzlichen Einheiten werden über 2013 für den Einsatz an verschiedenen Küstenorten und Installationen auf offener See geliefert.

Benny Sela, Präsident und CEO von DSIT, kommentierte: "Unsere Kunden sind überzeugt, dass es nicht mehr ausreicht, Vermögen an der Küste und auf offener See, ausschließlich aus dem Land und aus der Luft vor Einbruch zu schützen. Der Unterwasserort ist die perfekte Tarnung für die schleichende Annäherung von Bedrohungen und es ist wichtig, sich gegen diese Gefahr zu schützen. Der Kunde versteht, dass die Bereitstellung dieses zusätzlichen AquaShield(TM) Unter-wasserumkreissicherheitssystems, die Abwehrkräfte des Landes weiter stärken kann. "

Über DSIT

DSIT entwickelt Sonar- und Akustiklösungen und fungiert als Systemintegrator für fortgeschrittene Sicherheits- und Geborgenheitsführung und Kontrollsysteme. Die Angebote des Unternehmens sind so konzipiert, um den neuesten Stand der Technik und ihre intelligente Anwendung für die Märkte der Energie-, des Handels-, Verteidigung- und Nationaler Sicherheit, anzubieten. Zu den Angeboten des Unternehmens gehören: Portview(TM) Harbor Surveillance System (HSS), AquaShield(TM) Diver Detection Sonar (DDS), PointShield(TM) Portable DDS, Sonar Simulatoren und Trainer, Mobile Acoustic Ranges (MAR) und Unterwasser- Akustik-Signal Analysis (UASA) Systeme. Für weitere Informationen besuchen sie: www.dsit.co.il.

Über Acorn Energy, Inc.

Acorn Energy, Inc. ist eine Holdinggesellschaft, deren vier Portfolio-Unternehmen ihren Kunden dazu verhelfen, eine größere Produktivität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz zu erreichen--welche alle zu einer höheren Rentabilität führen. GridSense--ermöglicht die Überwachung aller kritischen Punkte entlang des Elektrozuführsystems. OMNIMETRIX-überwacht Notstromgenerationssysteme, um ihre Zuverlässigkeit zu erhöhen. US Seismic--stellt fiberoptische Sensor-Lösungen zur Verfügung, um die Öl/Gas Produktion zu steigern und Kosten zu senken. DSIT-- bietet Sicherheitslösungen von Unterwasserbedrohungen bis zu marinebasierten Energievorzügen an. Für weitere Informationen besuchen sie:

http://www.acornenergy.com.

Safe Harbor Statement

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Es gibt keine Garantie, dass Acorn Energy, Inc. oder ihre operativen Gesellschaften weiterhin ihre jeweiligen Unternehmen wachsen werden lassen oder dass jede von ihnen die Erwartungen erfüllen werden oder die oben beschriebenen Initiativen oder indirekten Verweisen durchführen werden. Eine vollständige Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, die sich im Allgemeinen auf Acorn Energy's Geschäft und der Geschäfte ihrer Tochtergesellschaften auswirken können, wird in "Risk Factors" in der Gesellschaft jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 10-K und seine jüngsten 10-Q wie eingereicht das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission einbezogen.

KONTAKTE Idoh Ophir Verkaufs & Marketing Manager DSIT Solutions Ltd +972-3-531-3333 marketing @ dsit.co.il

Investorenkontakt:de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@4e92eb8bPaul Henning Cameron Associates +1-212-245-8800 paul @ cameronassoc.com

Web site: http://www.dsit.co.il/