Udo Lindenberg macht sich nackig

Rockstar unterstützt VIER PFOTEN Kampagne gegen Pelz

Hamburg (OTS) - Deutschlands Rock-Ikone Udo Lindenberg zieht blank -für die virale Online-Kampagne "Zeig Haut. Gegen Pelz." von VIER PFOTEN. Auf der Webseite www.parade-gegen-pelz.org marschiert der Panikrocker, nur mit Hut, Schlips und Sonnenbrille bekleidet, gemeinsam mit fast 15.000 weiteren Unterstützern für eine pelzfreie Mode. Als so genannter "Nackestar" läuft Lindenberg mit einem Klick auf den Stern (unten links) als prominenter Unterstützer der VIER PFOTEN Kampagne über den Bildschirm. Mit der humorvollen Parade gegen Pelz klärt VIER PFOTEN insbesondere jüngere Verbraucher über die Tierquälerei für Pelzprodukte auf. "Lasst uns losziehen. Ob mit oder ohne Hut, aber mit Entschlossenheit - und höchster Wut. Dass es das immer noch gibt, ich fass es nicht!", so Udo Lindenberg.

VIER PFOTEN freut sich sehr über die Unterstützung des Rockstars und bittet alle Fans, ebenfalls an der Parade gegen Pelz teilzunehmen. Die Kampagne wendet sich konkret gegen die Mode-Riesen Armani, Prada, Max Mara, Closed, Napapijri, Burberry und Kookai. "Mode mit Echtpelz ist derzeit im Trend. Nicht in Form von Pelzmänteln, sondern als Besatz an Jacken, Schuhe und Mützen. Ob es sich beim modischen Fellkragen um Echt- oder Kunstpelz handelt, können Verbraucher aufgrund mangelhafter Kennzeichnung oft nur schwer erkennen", so Kampagnenleiterin Nikola Furtenbach von VIER PFOTEN.

Weltweit sterben jedes Jahr circa 100 Millionen Nerze, Füchse und Marderhunde für die Modebranche. Die bewegungsfreudigen Tiere fristen in winzigen Drahtgitterkäfigen ein kurzes Leben und werden qualvoll getötet. Andere Arten wie Kojoten oder Waschbären werden durch tierquälerische Fallen in der freien Wildbahn gefangen. VIER PFOTEN setzt sich für ein gesetzliches Verbot der Pelztierhaltung und ein europaweites Handels- und Importverbot für Felle und Pelzprodukte ein. In Österreich und Großbritannien sind Pelzfarmen bereits verboten.

Druckfähige Fotos vom "Nackestar" Udo Lindenberg sowie von Tieren auf Pelzfarmen stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage honorarfrei zur Verfügung.

Zur Parade gegen Pelz: www.parade-gegen-pelz.org

Weitere Informationen auf http://www.ots.at/redirect/vier-pfoten.at2

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Heli Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertisen, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde und -katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Österreich, Rumänien, Schweiz, Südafrika, Ukraine, Ungarn und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not.

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Penz

Press Office Austria

Tel: + 43 (0)1 895 02 02 - 66

Fax: + 43 (0)1 895 02 02 - 99

Mobil: + 43 (0)664 3086303

elisabeth.penz @ vier-pfoten.org

www.vier-pfoten.at www.vier-pfoten.org