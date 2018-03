Contex von europäischem Investor wegen seiner marktführenden Produkte, langfristigen Vision und Wachstumsambitionen ausgewählt

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Diverse Innovationen des Scanning-Marktführers stehen 2013 an

Contex, der weltweit führende Anbieter von Breitformat-Scanning- und -Bildgebungslösungen gibt bekannt, dass das Unternehmen vom skandinavischen Private-Equity-Investor Procuritas für seine preisgekrönten Produkte und die langfristige Vision anerkannt wurde. Nach einer umfassenden wirtschaftlichen Due-Diligence-Prüfung wurde das Unternehmen zum langfristigen Marktführer auf dem Breitformatmarkt erkoren, der über die aussichtsreichsten Wachstumsmöglichkeiten verfügt. Demzufolge übernahm Procuritas Contex im Dezember 2012 und erhöhte das Budget des Unternehmens für den Forschungs- und Entwicklungsbereich, um die Einführung verschiedener Innovationen in 2013 und darüber hinaus zu unterstützen.

Procuritas zielt auf mittelständische Betriebe ab, die auf ihrem jeweiligen Markt eine solide Position einnehmen und erhebliches Potenzial für beschleunigtes Wachstum aufweisen. Als globaler Marktführer im Bereich Grossformatbildgebung verfügt Context über zahlreiche Wachstumsmöglichkeiten. Nach dieser strategischen Investition wird Procuritas eng mit der Geschäftsführung des Unternehmens zusammenarbeiten, um neue Produkte zu entwickeln, die die Führungsposition von Contex auf dem Markt für die grossformatige Bildgebung weiter stützen sollen.

Procuritas-Partner Tomas Therén dazu: "Contex hat die Vision, die Ambition, die Leidenschaft und den Antrieb. Diesen Eindruck hatten wir gleich von Anfang an. Die hervorragenden Referenzen von anderen Playern in der Breitformatindustrie, wie führenden Druckermarkenherstellern, Vertriebspartnern - sogar Konkurrenten -und nicht zuletzt Endkunden, haben uns die Auswahl leicht gemacht."

Tomas Therén weiter: "Wir sehen zahlreiche Wert- und Wachstumsmöglichkeiten durch diese solide und erfolgreiche Führungsposition in der Grossformat-Scanning-Branche. Contex hat nachweislich den stärksten Vertriebskanal, die grösste Auswahl an Scannern und den grössten festen Kundenstamm in diesem Bereich. Wir gehen fest davon aus, dass Contex durch die Konzentration auf innovative Lösungen die Ausweitung der Breitformatbildgebungstechnologien weiter fortsetzen wird."

Über Procuritas

Procuritas ist eine skandinavische Unternehmensbeteiligungsgesellschaft. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und ist dem mittelständischen Segment seither treu geblieben. Man verfolgt die Strategie der aktiven Beteiligung und der Schaffung von Werten in allen Investitionsphasen. Procuritas hat in den zurückliegenden Jahren umfassende Erfahrungen mit Transaktionen unter stark schwankenden Marktbedingungen gesammelt.

Die von Procuritas beratenen Fonds haben bisher 32 Investments getätigt und davon sind 22 vollständig realisiert. Insgesamt wurden 1,5 Mrd. EUR investiert. Besuchen Sie http://www.procuritas.se für weitere Informationen.

Über Contex

Als weltweit grösster Entwickler und Hersteller von Lösungen für die grossformatige Bildgebung führt Contex den Markt mit innovativer Technologie und fortschrittlichen Scan- und Kopiersoftware-Anwendungen an. Im Verlauf der Jahre wurden die Scanner von Contex mehrfach im Rahmen von führenden Handelspublikationen und durch Analysten ausgezeichnet, darunter Cadalyst, Wide-Format Imaging und BERTL. Contex-Lösungen werden in mehr als 90 Ländern verkauft und werden in zahlreichen Branchen aufgrund der Zuverlässigkeit, des Werts, der guten Leistung und der hervorragenden Bildqualität geschätzt. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.contex.com.

Ansprechpartner: Jacob Bendix, General Manager, EMEA-APAC &

International Marketing, Contex HQ, +45-48-14-11-22, jbe @ contex.com ;

Steve

Blanken, General Manager Americas, Contex Americas Inc.,

+1-877-226-6839,

SalesAmericas @ contex.com