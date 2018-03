EANS-Adhoc: Frauenthal Holding AG / Frauenthal bestätigt vorläufiges Jahresergebnis 2012

11.03.2013

Das Geschäftsjahr 2012 der Frauenthal-Gruppe ist vom Verkauf der Division Industrielle Wabenkörper an den japanischen Technologiekonzern IBIDEN geprägt. Das Closing des Verkaufs fand am 1. Juni 2012 statt. Für Vergleichszwecke wurden die Vorjahreswerte der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend angepasst. Die beiden Divisionen Frauenthal Automotive und Großhandel für Sanitär- und Heizungsprodukte (SHT) werden im Ergebnis fortzuführende Geschäftsbereiche dargestellt.

* Der Umsatz der beiden fortzuführenden Geschäftsbereiche Frauenthal Automotive und Großhandel für Sanitär- und Heizungsprodukte (SHT) geht im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 um MEUR 4,3 (-0,8 %) auf MEUR 509,9 zurück (davon Frauenthal Automotive -10,7 %, davon SHT +7,3 %).

* Das operative Ergebnis (EBIT) für die fortzuführenden und aufgegebenen Geschäftsbereiche beträgt MEUR 56,3 (Vorjahr MEUR 22,5).

* Die beiden fortzuführenden Geschäftsbereiche verzeichnen einen operativen Ergebnisrückgang (EBIT) um MEUR 6,6 auf MEUR 7,9 (davon Rückgang Frauenthal Automotive MEUR -9,2 und Steigerung SHT MEUR +2,1).

* Das Ergebnis nach Steuern für die fortzuführenden und aufgegebenen Geschäftsbereiche beläuft sich auf MEUR 39,0 und steigt im Vergleich zum Vorjahr um MEUR 25,3 (+ 184,7 %).

* Es wird das bisher höchste Eigenkapital von MEUR 127,5 (+28,9 %) mit einer historisch besten Eigenkapitalquote von 37,4 % erreicht (+10,3 %).

in MEUR 1-12/2012 Veränderung 1-12/2011 Umsatz fortzuführende Geschäftsbereiche 509,9 -0,8 % 514,2 EBITDA gesamt 68,2 +89,4 % 36,0 davon fortzuführende Geschäftsbereiche 18,3 -25,9 % 24,7 EBIT gesamt 56,3 +150,2 % 22,5 davon fortzuführende Geschäftsbereiche 7,9 -45,5 % 14,5 Ergebnis nach Steuern gesamt 39,0 +184,7 % 13,7 davon fortzuführende Geschäftsbereiche 1,3 -82,9 % 7,6 Eigenkapital 127,5 +28,9 % 98,9 EK-Quote 37,4 % +10,3 % 27,1 %

Die Division Frauenthal Automotive erleidet aufgrund einer konjunkturellen Abschwächung einen Umsatzrückgang um -10,7 %. Das Ergebnis (EBIT) sinkt auf MEUR -1,9 (Rückgang um MEUR -9,2 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011). Ein Marktabschwung im Nutzfahrzeugbereich, MEUR 3 Restrukturierungsaufwendungen sowie ein ungünstiger Produktmix, Preissenkungen und gestiegene Materialpreise belasten das Ergebnis.

Die Division Großhandel für Sanitär- und Heizungsprodukte (SHT) wächst um 7,3 %. Das EBIT beträgt MEUR 12,2 und ist im Vorjahresvergleich um MEUR 2,1 gestiegen.

Die Umsetzung der Strategie, durch Akquisitionen in den bestehenden Geschäftsbereichen zu wachsen, wird 2012 mit drei abgeschlossenen Akquisitionen und der Verstärkung der Ressourcen im Business Development vorangetrieben. Zahlreiche potenzielle Akquisitionstargets werden analysiert; im Fokus stehen der Ausbau des Produktspektrums der Division Frauenthal Automotive sowie die regionale Expansion der SHT-Gruppe in das umliegende Ausland.

Bei einem leicht rückläufigen Markt wird 2013 für die Division Frauenthal Automotive das Umsatzniveau des Jahres 2012 erwartet. In der Division Großhandel für Sanitär- und Heizungsprodukte (SHT) geht man in 2013 von einem moderaten Marktwachstum vor allem im Bereich des kommerziellen Neubaus und der kommerziellen Sanierung aus und erwartet erneut den Zugewinn von Marktanteilen aufgrund der konsequenten Fortsetzung der Qualitätsstrategie im Logistikbereich und der Investitionen in die Verkaufsoberfläche. Erklärtes Ziel Nummer 1, ist aber der Erwerb eines neuen dritten Standbeins.

Die Konzernbilanz, Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung sowie die Geldflussrechnung 2012 sind auf der Frauenthal Homepage unter:

http://www.frauenthal.at./Investor Relations/Berichte verfügbar.

Der Geschäftsbericht 2012 wird am 27. März 2013 veröffentlicht.

