Corvil erweitert Lösung für hochleistungsfähige Unternehmensüberwachung

New York Und London (ots/PRNewswire) - Corvil bietet Single-Monitoring-Plattform für alle IT-Aktivitäten von Unternehmen

Corvil, ein Anbieter von Lösungen für Überwachungsdienste für globale Finanzmärkte, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit seines neuen Corvil Enterprise Monitoring-Systems bekannt. Die neue Lösung basiert auf der Vorzeige-Plattform CorvilNet und bietet die gleiche leistungsstarke Kombination von Hochgeschwindigkeits-Datenerfassung , verteilter Überwachung von Transaktionen, Anwendungen und Netzwerken und Geschäftsanalyse in Echtzeit. Enthalten sind nun auch eine neue Unternehmensanwendung zur Transaktionsüberwachung und ein Modul für Unternehmensberichterstattung, die ein breites Spektrum von IT-Aktivitäten in Unternehmen unterstützen.

IT-Abteilungen von Unternehmen stehen angesichts der wachsenden Datenmengen, sich erhöhenden Anwendungsgeschwindigkeiten und ständig wachsenden Anforderungen an die Unterstützung der Geschäftsstrategie und der Wachstumsziele immer höheren Herausforderungen gegenüber. Als Reaktion darauf verwenden IT-Organisationen die neuesten Technologien, die auch in der höchst anspruchsvollen Welt des elektronischen Handels verwendet werden, um die Leistung und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu transformieren.

Donal O'Sullivan, VP of Product Management bei Corvil sagt: "Die Umgebung der Unternehmensanwendungen sieht immer mehr so aus, wie wir es von der Welt des elektronischen Handels her kennen - schnellere Netzwerke, mehr Daten, geringere Latenz. Und die Verbindung zwischen IT-Leistung und Geschäftserfolgen ist ebenso stark. Wenn man dies mit dem Wunsch verbindet, im Jahr 2013 IT-Systeme zu konsolidieren, ist es ganz natürlich, dass es eine starke Nachfrage nach der Art integrierter Überwachungssysteme gibt, die Corvil anbietet und die sich auf den Finanzmärkten schon als sehr erfolgreich erwiesen haben."

Wichtigste Vorteile des Systems zur Unternehmensüberwachung:

Sichtbarkeit: Corvil hat die Art und Weise verändert, wie Unternehmens-IT Anwendungen mit niedriger Latenz und Hochleistungs-Netzwerke mit integrierter Sichtbarkeit zwischen Anwendungen, Transaktionen und Netzwerk-Performance auf einer einzigen Plattform überwachen kann.

Hohe Geschwindigkeitsdaten: Corvil erfasst alle IT-Daten "am Draht" und verwendet verschiedene Stufen der Datentransformation, Strukturierung und Analyse, um sie in wertvolle Analytik zu verwandeln, die für die Geschäftsentwicklung wertvoll ist; zum Beispiel bei der Einführung eines neuen Hochleistungs-WANs oder Daten-Centers.

Kompetenz: Corvils Fähigkeiten der Tiefenanalyse in Echtzeit und der Einblicknahme bieten der IT-Abteilung die nötigen Kenntnisse zur erfolgreichen Nutzung von IT-Systemen und zur Erbringung der Dienstleistungen für das Unternehmen.

In der CIO Agenda 2013 von Gartner setzten die CIOs das Unternehmenswachstum auf Platz 1 als wichtigste Geschäftsstrategie. Die Unternehmens-IT muss sich jetzt der Herausforderung stellen, ihrem Unternehmen zu helfen, Leistung zu erbringen und Wachstum zu erzielen.

"In 2013 müssen Unternehmen wachsen. Eine starke Ausrichtung von IT und Unternehmensführung ist eine Herausforderung, aber gleichzeitig der Schlüssel zu Wachstum für global tätige Unternehmen. Corvils neue Lösung zur Unternehmensüberwachung (Enterprise Monitoring Solution) ist so ausgelegt, dass sie eine stärkere Zusammenarbeit und Verständigung zwischen IT und dem Unternehmen fördert, wenn es um neue Anwendungen, Technologien und Daten geht, um dies zu erreichen", fügte O'Sullivan hinzu.

Die neue Lösung hat bereits eine starke Reaktion bei mehreren Enterprise-Client-Installationen in Rechenzentren und WAN-Umgebungen ausgelöst. Das Enterprise-Monitoring-System steht sofort zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Corvil oder auf der Website: http://www.corvil.com

Über Corvil

Corvil ist ein Anbieter von IT-Überwachungssystemen für die Hochleistungs-Finanzindustrie. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat Büros in New York, London, Singapur, Tokio und Dublin. Kunden verwenden Corvil-Lösungen, um die Leistung ihrer Applikationen und Netzwerke zu verwalten und die in ihren Netzwerken fliessenden Daten für Geschäftsanalysen und Einsichtnahmen in Echtzeit zu erfassen. Weitere Informationen über Corvil finden Sie unter http://www.corvil.com.

