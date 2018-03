REMINDER - EINLADUNG zur Einreichung: Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte 2013

Wien (OTS) - Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ulrich Wickert fördert mit einer eigenen Stiftung Medienprojekte des Kinderhilfswerks Plan und prämiert jährlich herausragende Berichte und Reportagen zu den Kinderrechten. Wir laden Sie daher sehr herzlich ein, einen Beitrag für den Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte 2013 einzureichen.

Die Ulrich Wickert Stiftung vergibt den Preis in der Sparte Österreich/Deutschland an eine Journalistin oder einen Journalisten speziell für einen Beitrag zu den Rechten von Mädchen in einem der 50 Plan-Partnerländer.

Eingereicht werden können Beiträge, die zwischen dem 1. Jänner und 31. Dezember 2012 veröffentlicht worden sind. Für die Einreichung haben wir die Website www.ulrich-wickert-stiftung.de eingerichtet. Dort finden Sie alle weiteren Details. Einsendeschluss ist der 31. März 2013. Der Ulrich Wickert Preis ist mit insgesamt 18.000 EURO dotiert.

Österreichische Journalisten sind dieses Jahr zum ersten Mal eingeladen teilzunehmen und wir hoffen auf viele interessante Einreichungen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie dann persönlich bei der Preisverleihung am 10. Oktober in Berlin begrüssen können

Beste Grüße

Rudi Klausnitzer

Jury Mitglied und Plan Vorstandsmitglied

Details unter www.ulrich-wickert-stiftung.de

Rückfragen & Kontakt:

Plan International

Nicole Haid, nicole.haid @ plan-oesterreich.at