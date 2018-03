36% der Mitglieder der Online-Partnerbörse Gleichklang.de gelangen zum Erfolg

Hannover (ots) - Die alternative Partnerbörse www.Gleichklang.de hat soeben auf der Basis einer Befragung von 29985 Mitgliedern und Exmitgliedern die Erfolgsraten der Partnersuche bei Gleichklang untersucht. Demnach gelangen 36,2% der Mitglieder mit ihrer Partnersuche bei Gleichklang zum Erfolg.

Voraussetzung der Erfolgsrate von 36,2% ist allerdings, dass ein Mitglied die Bereitschaft zeigt, auch bei anfänglichem Misserfolg mindestens ein Jahr lang Mitglied bei Gleichklang zu bleiben.

Prof. Dr. Bernhard H. F. Taureck, Pressesprecher von Gleichklang, zeigt sich mit der Erfolgsrate von 36,2% zufrieden. Partnerschaft, so Prof. Taureck, sei ein so zentraler Lebenswert und gleichzeitig an so viele Voraussetzungen gebunden, dass eine Erfolgsrate von 36,2 bei einer Mindestmitgliedschaftsdauer von einem Jahr ein erfreuliches Ergebnis sei. Gleichklang ist nach den Worten von Prof. Taureck mit diesem Ergebnis aber auch deshalb sehr zufrieden, weil 2/3 der Mitglieder von Gleichklang zuvor ebenfalls bei anderen Partnerbörsen auf der Suche waren und dort erfolglos blieben.

Weitere Auswertungen zeigen, dass die Bereitschaft für eine auch aufopferungsvolle Form der Partnerschaft sowie Engagement für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit die Vermittlungschancen bei Gleichklang erhöhen. Demgegenüber werden die Aussichten der Partnersuche bei Gleichklang reduziert durch Traditionsbewusstsein und hohe materielle Ansprüche an den Partner.

Das Unternehmen sieht sich durch die aktuelle Erfolgsauswertung in seinem Anspruch bestätigt, eine effektive Partnervermittlung gerade auch für solche Menschen anbieten zu können, die eher abseits des Mainstreams stehen, großen Wert auf Nachhaltigkeit, Ökologie und soziale Gerechtigkeit legen und bei den großen Partnerbörsen daher typischerweise nicht zum Erfolg gelangen.

Die Ergebnisse mit vielen weiteren Details können im neusten Gleichklang Blog-Artikel nachgelesen werden:

http://blog.gleichklang.de/index.php/nachricht/items/mitgliederbefrag

ung.html

Rückfragen & Kontakt:

Gleichklang limited

Prof. Bernhard H. F. Taureck

Rambergstr. 41

30161 Hannover

0511 / 98 26 853

team @ gleichklang.de