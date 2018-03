LH Pröll beim Tag der NÖ Landjugend in Wieselburg

"Alles und jedes was wir tun, ist für die nächste Generation"

St. Pölten (OTS) - Der Tag der NÖ Landjugend wurde am gestrigen Abend, Samstag, 9. März, am Messegelände Wieselburg unter dem Motto "LAND JUGEND MIT-WIRKUNG" abgehalten. An der Veranstaltung nahmen u. a. Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, Landesrat Dr. Stephan Pernkopf, Staatssekretär Sebastian Kurz und der Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich Hermann Schultes teil.

"Alles und jedes was wir tun, ist für die nächste Generation. Und wenn man sieht, was die nächste Generation zutage bringt, dann gibt das eine unheimliche Kraft", so der Landeshauptmann im Gespräch mit Verena Hainzl von der Landesleitung der NÖ Landjugend.

Hermann Schultes, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, meinte: "Die Mitglieder der Landjugend haben durch das Zusammenwirken das Land gestaltet."

Staatssekretär Kurz gratulierte der NÖ Landjugend zur guten Entwicklung und wünschte viel Erfolg für die Zukunft.

Im Rahmen des Tages der NÖ Landjugend wurden auch Projekte vor den Vorhang geholt. Die Auszeichnungen dazu wurden von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll und Landesrat Dr. Stephan Pernkopf überreicht.

