HOTELBIZ - SEMINARBIZ - EVENTBIZ, am 14. Mai 2013 im MAK Wien von 13:00 - 20:00 Uhr

Wien (TP/OTS) - Alle Aussteller sind angemeldet und die Vorbereitungen zur 13. HOTELBIZ - SEMINARBIZ - EVENTBIZ am 14. Mai 2013 sind schon voll im Gange. Die Hotelbiz bietet den Fachbesuchern einmal mehr eine breite Auswahl an Informationen und Neuigkeiten am Seminarsektor. n.b.s hotels & locations setzt bei der 13. "Biz" auf Neues und Altbewährtes zugleich. Seminarhotels und Locations aus ganz Österreich, renommierte Event- und Incentiveagenturen sowie Tipps, die zu einem Organisationsprofi gehören, stehen dieses Jahr am Programm der "Biz".

Um sich nicht nur über geeignete Locations zu informieren, sondern auch Ideen für die Rahmenprogramme zu holen, wurde im vergangenen Jahr die EVENTBIZ ins Leben gerufen. Event- und Incentiveagenturen sowie Trainer und Ausflugsziele präsentieren sich am 14. Mai im MAK im Rahmen der EVENTBIZ. Bereits im Vorjahr erfuhr die Premiere große Beliebtheit. Auch heuer darf man auf Neuigkeiten gespannt sein - hat man doch auf der "Biz" alles für eine erfolgreiche Veranstaltung auf einem Blick. Durch die Wahl der offenen Stände möchte der Veranstalter n.b.s hotels & locations den Charakter des "open workshops" gewähren. Dies ist bei Ausstellern und Fachpublikum sehr beliebt. So bietet die "Biz" in angenehmer & offener Atmosphäre eine Plattform für die persönliche Kontaktpflege.

Die Fachbesucher bekommen erstmals 2013 neben Neuigkeiten aus dem MICE Bereich auch Infos geliefert, welche so schnell nicht in Vergessenheit geraten. In einer neuen, loungeartigen Atmosphäre haben die Besucher die Möglichkeit, sich Tipps und Tricks rund um das Bürogeschehen zu holen. Der Veranstalter n.b.s hotels & locations holt sich hier Verstärkung aus den Bereichen Rhetorik, Social Media und Ernährung - die sogenannten "Biz-Tipps". Eine interessante Mischung, die dem Besucher auch eine andere Perspektive des Arbeitens zeigen soll. Als Showprogramm wird Roman Szeliga - der Keynote-Speaker voller Kreativität - das Publikum mit seinem Programm rund um Humor im Business begeistern.

Die "Biz" ist eine der wichtigsten Fachmessen für Seminarveranstalter, Trainer, Trainingsinstitute, Eventagenturen etc. Alle Informationen zu den Ausstellern finden Sie auf www.hotelbiz.at und direkt beim Veranstalter n.b.s hotels & locations.

