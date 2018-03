TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG "Leitartikel" Sonntag, 10. März 2013, von Wolfgang Sablatnig: "Der lange Atem der Geschichte"

Mit der Distanz der Jahre schwinden auch die politischen Emotionen in der Betrachtung der 1930er-Jahre.

Innsbruck (OTS) - Vor wenigen Jahren noch wäre es eine Sensation gewesen, wenn ein österreichischer Sozialdemokrat einem Berufsheer das Wort geredet hätte. Die Erinnerung an den Februar 1934, als Soldaten auf Arbeiter schossen, machte schon den Gedanken unmöglich, auf die breite Verankerung des Bundesheeres im Volk und damit auf die Wehrpflicht zu verzichten.

Ebenso ist es noch gar nicht so lange her, dass die ÖVP in Engelbert Dollfuß, der 1934 von nationalsozialistischen Putschisten ermordet wurde, nur den Widerstandskämpfer gegen die Nazis sah und über die Verbrechen als Arbeitermörder und Diktator hinwegsah. Dieser Tage jähren sich zentrale Ereignisse auf dem Weg des Zwischenkriegs-Österreich in die Diktatur und zum Anschluss an Nazi-Deutschland: Am 4. März 1933 versetzte Dollfuß der Demokratie den Todesstoß. Und am 12. März 1938 verschwand Österreich von der Landkarte.

Es hat Jahrzehnte gebraucht, bis die Emotionen beim Rückblick auf diese Zeit auch nur ansatzweise einem nüchternen Zugang weichen konnten - auch, weil die Alten sterben und immer weniger Menschen persönliche Erinnerungen haben.

Gewichen sind die Gefühle dennoch nicht. Und das ist gut so. Denn schlimmer als Emotionen, die den Blick auf Fakten versperren, wären Gleichgültigkeit und Vergessen.

Das Verständnis des neuen, nach 1945 errichteten demokratischen Österreich ist ohne Rückschau auf die Jahre vor dem nationalsozialistischen Inferno nicht möglich - das Verständnis für die Erfolge und Errungenschaften, aber auch das Verständnis für die Schattenseiten und den schwierigen Umgang mit der Vergangenheit.

