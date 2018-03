Änderung der Gästeliste bei "im ZENTRUM": Rechtes Lager im Umbruch - Wohin geht der Protest?

Am 10. März um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach dem Totalabsturz der Kärntner Freiheitlichen bei der Landtagswahl ist das Kernland der Blauen gefallen, der einzige freiheitliche Landeshauptmann entmachtet. In Niederösterreich lähmen nach Verlusten Grabenkämpfe die Partei. Erstmals seit langem muss die FPÖ eine Wahlniederlage auf breiter Front einstecken. Der große Profiteur vom vergangenen Sonntag ist Neo-Politiker Frank Stronach -sein Team erobert aus dem Stand Regierungssitze in beiden Bundesländern. Zersplittert das rechte Lager, wie groß ist sein Potential? Warum sind linke Protestparteien wie z. B. die Piraten in Österreich bisher nicht erfolgreich?

Neue Gästeliste für "im Zentrum" am Sonntag, dem 10. März 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2 mit Ingrid Thurnher:

Herbert Kickl

FPÖ-Generalsekretär

Gerhard Köfer

"Team Stronach"

Friedhelm Frischenschlager

Ehemaliger Verteidigungsminister

Kathrin Stainer-Hämmerle

Politikwissenschafterin

Nina Horaczek

Journalistin, Co-Autorin des Buches "H.C. Strache"

