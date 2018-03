Stronach/Lugar: Tumpel geht, der Stillstand bleibt

Ideologische Gräben blockieren notwendige Reformen

Wien (OTS) - "Tumpel geht, der Stillstand bleibt. Die ideologischen Gräben zwischen Rot und Schwarz werden auch weiterhin notwendige Reformen blockieren", fasst Team Stronach Klubobmann NAbg. Robert Lugar die vom scheidenden Arbeiterkammer-Chef im heutigen "Journal zu Gast" gezogene Bilanz zusammen. Es sei bezeichnend, dass Tumpel nach 16 Jahren an der Spitze der Arbeiterkammer eingestehen muss, dass bei gerade auch für den Arbeitsmarkt wichtigen Reformthemen wie Bildung, Pensionen und Gesundheit nichts Entscheidendes weitergegangen ist.

"So wie SPÖ und ÖVP gegeneinander, statt miteinander arbeiten, arbeiten leider auch die Vertreter der Arbeitnehmer gegen jene der Arbeitgeber", kritisiert Lugar die wenig förderliche Rolle der Sozialpartner in der österreichischen Politik. Es sei deshalb höchst an der Zeit, die Zwangsmitgliedschaften bei Kammern und Bünden abzuschaffen und mit gegenseitigen Schuldzuweisungen aufzuhören, fordert der Team Stronach-Klubobmann.

"Eine Beteiligung der Mitarbeiter am gemeinsam erwirtschafteten Erfolg, wie sie Frank Stronach in seinen Betrieben eingeführt hat, könnte auch in Österreich den dringend notwendigen positiven Geist des Miteinanders am Arbeitsplatz schaffen. Nur wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer an einem Strang ziehen, kann Österreich erfolgreich sein", so Lugar.

