Haubner zu Tumpel: "Reformieren statt Kassieren" sollte AK-Motto für die Zukunft lauten

Vermögenssteuern sind Mittelstandssteuern - AK-Uneinigkeit zu "Freigrenzen": Tumpel ab 800.000 Euro, Muhm ab 600.000 Euro, Kaske ab 500.000 Euro

Wien, 09. März 2013 (OTS/Text) - "'Reformieren statt Kassieren' sollte das Motto der Arbeiterkammer für die Zukunft lauten", resümiert der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, die heutigen Interviews des scheidenden Arbeiterkammer-Präsidenten Tumpel. "Mit dem Ruf nach sogenannten Vermögenssteuern werden die Österreicherinnen und Österreicher von der Arbeiterkammer an der Nase herumgeführt. So kann sich die AK intern nicht einmal darauf einigen, ab welcher Grenze sie die hart arbeitenden Menschen belasten will", betont Haubner, und verweist darauf, dass die "Pseudo-Freigrenzen" immer niedriger werden: "Tumpel sieht die Grenze bei 800.000 Euro, sein AK-Kollege Muhm bei 600.000 Euro und Tumpels Nachfolger Kaske will den Menschen bereits ab 500.000 Euro in die Tasche greifen. Es sind der Mittelstand und die heimischen Unternehmen, die diesen Steuer-Bazar teuer bezahlen müssen." ****

Als "besonders besorgniserregend" bezeichnet Haubner die Ankündigung Tumpels in der heutigen "Presse", wonach sich der Ex-AK-Präsident für eine Erbschaftssteuer ab 300.000 Euro ausspricht. "Dass der Mittelstand hier nicht belastet wäre, glaubt niemand mehr! Eine solche Erbschaftssteuer wäre der Ruin für tausende Klein- und Mittelunternehmen. Vor allem zahlreiche Familienbetriebe würden vor dem Aus stehen, weil die Übergabe unleistbar wird. Mit dieser populistischen Forderung schadet die Arbeiterkammer nicht nur dem Wirtschaftsstandort, sondern gefährdet damit zehntausende Arbeitsplätze", warnt Haubner, der abschließend festhält: "Heute hat sich wieder gezeigt, dass die Arbeiterkammer in ihrer SPÖ-Unterwürfigkeit nur zum Erfinden neuer Steuern fähig ist. Wie es aussieht, wird sich dies auch nicht so schnell ändern. Statt nach neuen Belastungen zu rufen, ist die Arbeiterkammer aufgefordert, mit uns gemeinsam Reformen umzusetzen."

