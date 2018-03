FP-Gudenus: Illegale Gewalttäter im Servitenkloster erforderten Polizeieinsatz

Die Beamten mussten eine wilde Schlägerei zwischen zwei der Kriminellen stoppen

Wien (OTS/fpd) - Asylbetrug, Besetzung einer Kirche, Sachbeschädigung und versuchte Erpressung eines ganzen Staates durch einen Pseudo-Suppenstreik ist den "Refugees" nicht genug - jetzt müssen sie sich auch noch untereinander prügeln. "Zwei der Illegalen, die mittlerweile ins Servitenkloster übersiedelt sind, haben sich dort gegenseitig derart schwer verletzt, dass sie auf Kosten der Steuer-und Gebührenzahler im Spital behandelt werden müssen", ärgert sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Er ist empört darüber, dass das Innenministerium diesen ausländischen Kriminellen offenbar alles durchgehen lässt und fordert erneut: "Diese Menschen sind umgehend in Schubhaft zu nehmen und in ihre Heimat abzuschieben. Was muss noch passieren? Muss tatsächlich erst einer der Illegalen von einem seiner Kumpane totgeschlagen werden, dass Frau Mikl-Leitner das kriminelle Potenzial, das in ihnen steckt, erkennt?" (Schluss)

