BZÖ-Dolinschek: Tumpels Bilanz durchwachsen

Wien (OTS) - "Ehrliches Engagement für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist dem scheidenden AK-Präsidenten Tumpel sich nicht abzusprechen. Eine Verbesserung der Situation der Arbeitnehmer in seiner 16 jährigen Amtszeit kann man aber leider nicht feststellen. Seine Bilanz ist durchwachsen. Ein Arbeiterkammerpräsident sollte nicht zu viel durch die rote parteipolitische Brille schauen, sondern überparteilich agieren und eigene Ideen und Visionen etwa im Kampf gegen die hohe Arbeitslosigkeit einbringen und auch umsetzen. Das hat man in der Ära Tumpel vermisst", so BZÖ-Arbeitnehmersprecher Abg. Sigisbert Dolinschek zu den Aussagen Tumpels im ORF-Radiojournal.

