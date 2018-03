Erwin Schrott begeisterte mit fulminantem Konzert für das Wiener Hilfswerk

Klassik-Weltstar glänzte beim Festabend des Annemarie-Imhof-Komitees für das Wiener Hilfswerk. Erlös geht an den Aktionsraum.

Wien (OTS) - "Österreich und Wien sind für mich zu einer zweiten Heimat geworden. Daher ist es für mich selbstverständlich, diesem Land und dieser Stadt etwas zurückzugeben. Mein Auftritt beim Festabend des Wiener Hilfswerks soll dem Aktionsraum für Menschen mit Behinderung finanzielle Unterstützung und Aufmerksamkeit bringen", meinte Erwin Schrott, nachdem er am Freitag, den 8. März 2013 mit einem einstündigen Programm das Publikum des 28. Festabends im Haus der Industrie zu Standing Ovations gebracht hatte. "Durch mein Engagement für Soziale Organisationen und auch für meine eigene Stiftung habe ich wenig Freizeit, aber genau so will ich es. Ich liebe es, diese Dinge zu tun. Es ist wichtig, etwas zu tun, damit Dinge sich ändern", so der hochkarätige Bassbariton weiter. Schrott und das brillante Janoska Ensemble verzichteten an dem Abend auf ihre Gage. Auch Moderatorin Cathy Zimmermann, die durch das Programm führte, trat ehrenamtlich auf.

Feldmann: "Karitatives Engagement ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft"

Der Festabend im Haus der Industrie wird jedes Jahr vom Annemarie-Imhof-Komitee veranstaltet. Mit karitativen Events unterstützt das Komitee seit bereits 30 Jahren die Soziale Arbeit des Wiener Hilfswerks. Imhof-Komitee-Vorsitzende Barbara Feldmann freute sich über den Erfolg des Abends, konnte sie doch am Ende einen Scheck von 28.800 Euro, den Einnahmen der Veranstaltung, an Wiener Hilfswerk-Präsidentin Karin Praniess-Kastner überreichen. "Karitatives Engagement ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft", beschrieb Feldmann vom Podium aus die Motivation des Annemarie-Imhof-Komitees. "Wenn Menschen bereit sind, etwas für andere zu tun, entsteht eine Dynamik und vieles wird möglich, was vorher unmöglich erschienen ist."

Praniess-Kastner: "Aktionsraum steht für Inklusion und Lebensfreude"

Wiener Hilfswerk-Präsidentin Karin Praniess-Kastner bedankte sich bei Feldmann, dem Imhof-Komitee, den Künstlern/innen, der Moderatorin, den Sponsoren/innen des Festabends und den anwesenden Gästen. "Durch die Unterstützung des Annemarie-Imhof-Komitees und aller anderen Beteiligten konnten wichtige Mittel für unseren Aktionsraum für Jugendliche mit Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung gesammelt werden", bilanzierte Praniess-Kastner. "Das Wiener Hilfswerk hat mit seinen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, die so wie der Aktionsraum eine sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglichen, ein Alleinstellungsmerkmal in Wien", setzte die Präsidentin fort. "Unser Aktionsraum steht für Inklusion, ein Miteinander von Jugendlichen mit und ohne Behinderung, und er steht für echte Lebensfreude." Das könne man etwa bei der Teenie Disco, einer monatlich stattfindenden Veranstaltung im SkyDome des Wiener Hilfswerks, bei der junge Menschen mit und ohne Behinderung zum Tanzen und Plaudern zusammenkämen, deutlich sehen.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige Organisation, die im Bereich der mobilen sozialen Dienste, in der Kinderbetreuung sowie im karitativen Bereich tätig ist und Einrichtungen wie Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, sozial betreute Wohnhäuser, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmarkt, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung etc. betreibt. Insgesamt sind mehr als 1.400 haupt-und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen für das Wiener Hilfswerk tätig.

Annemarie-Imhof-Komitee

Das Annemarie-Imhof-Komitee unterstützt bereits seit 30 Jahren durch karitative Aktivitäten soziale Projekte des Wiener Hilfswerks. Viele der Veranstaltungen des Komitees haben bereits Tradition, so etwa der Festabend, die Casino Matinee, die Elmayer-Quadrille und die Benefiz-Weihnachtsmärkte.

Aktionsraum

Im Aktionsraum haben Jugendliche mit Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung (ab 12 Jahren) die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und gemeinsam ihre Freizeit spielerisch und kreativ zu verbringen. Das Programm richtet sich nach den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen. Die Talente und Fähigkeiten jedes einzelnen Gruppenmitgliedes werden wahrgenommen und gefördert. Das Betreuungsteam besteht aus pädagogisch ausgebildeten Mitarbeitern/innen.

