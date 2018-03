"Wohnen & Interieur 2013" in der Messe Wien

Schöner Wohnen beginnt jetzt!

Messe Wien (OTS) - Österreichs größte Wohnmesse von 9. bis 17. März 2013 in der Messe Wien +++ Die Wohntrends des Jahres auf 55.000 Quadratmetern +++ 500 Aussteller aus dem In- und Ausland +++ Heuer mit drei Sonderschauen und noch mehr Kreativem: DESIGN_RAUM_KUNST; Living.Trends.International; UnikateWelt +++ Premiere der "WIM -Wiener Immobilienmesse" am zweiten Wochenende parallel: 16. und 17. März 2013 +++

WIEN (9. März 2013). - "Schöner Wohnen beginnt heute", bringt es DI Matthias Limbeck, Geschäftsführer von Reed Exhibitions Messe Wien, dem Veranstalter der "Wohnen & Interieur", gleich auf den Punkt. Mit heute (Anm.: Samstag 9. März 2013) startet in der Messe Wien die nächste Ausgabe von Österreichs größter Messe für Wohn(t)räume, Design, Accessoires, Home Entertainment und Garten. Neun Tage lang zeigen die rund 500 Aussteller*) aus dem In- und Ausland die Wohntrends des Jahres. Und das in allen vier Messehallen der Messe Wien (Hallen A, B, C und D) mit rund 55.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. "Die 'Wohnen & Interieur' ist die erste Adresse für alle, die schöner wohnen wollen. Sie ist aber auch ein wichtiger Impulsgeber für die heimische Möbelbranche, die mit der Messe in die neue Saison startet", so der Reed-Chef Matthias Limbeck. Rund 80.000 Besuchern kommen im Schnitt zur jährlich wiederkehrenden "Wohnen & Interieur". Damit zählt die Messe zu den besucherstärksten im Messeportfolio der Reed Exhibitions Messe Wien und ganz klar zu den Publikumslieblingen. Kein Wunder: "Die Messe ist ein attraktiver Mix aus Ausstellung, persönlicher Beratung, Marktplatz und zahlreichen Wohnbeispielen sowie thematisch gegliederten Erlebniszonen", erklärt Ing. Gerhard Perschy, Leiter des Geschäftsbereichs Messen bei Reed Exhibitions Messe Wien. "In den neun Messetagen der 'Wohnen & Interieur' sehen und erleben Messebesucher die Wohntrends des Jahres. Die 'Wohnen & Interieur' ist Inspiration pur."

Drei Sonderschauen geben das gewisse Extra

Die "Wohnen & Interieur" ist nicht nur bloß Trendschau. Seit der Ausgabe im Jahr 2012 bindet Veranstalter Reed Exhibitions Messe Wien verstärkt auch den kreativen Aspekt in die Darstellung der Messe mit ein. Was mit der Präsentation künstlerischer Möbelentwürfe im Rahmen der Sonderschau "Design_Raum_Kunst" auf der "Wohnen & Interieur" im Jahr 2012 begann, setzt sich heuer mit der Addition der Sonderschau "Living.Trends.International" fort. Klassiker unter den "Wohnen & Interieur"-Sonderschauen ist die auch heuer wieder in Szene gesetzte "UnikateWelt".

"Design_Raum_Kunst"

Die diesjährige Ausstellung "Design_Raum_Kunst" in der Halle C beleuchtet einen wichtigen Aspekt des zeitgenössischen Designs: den "Prototyp". Entwürfe von Designobjekten stellen eine wichtige Verbindung zwischen Designer und der Industrie dar und geben gleichzeitig einen Ausblick auf zukünftige Designtrends. Zu sehen sind Prototypen von Designern und Künstlern, die noch nicht ihren Weg in eine serielle Produktion gefunden haben. Mit dabei sind Arbeiten und Projekte von Phillipp Aduatz (A), Sepp Auer (A), Konrad Friedel (A), Sébastien de Ganay (F), Ernst Koslitsch (A), Palettenmöbel (A), Patrick Rampelotto (I), Andreas Thaler (A), Vandasye (A), Leo Zogmayer (A) und einem der Gewinner des NWW Design Award 2012 Maciej Chmara (PL) / Anna Rosinke (A), Johanna Dehio (D) und Philipp Hermes (D) / Dustin Jessen (D). Auch die drei Gewinner des "NWW Design Award2012" (Anm.: NWW steht für Neue Wiener Werkstätte) sind bei der Sonderschau zu sehen. 1. Platz: Maciej Chmara (PL) / Anna Rosinke (A) mit ihrem mobilen Küchenmöbel "Mobile Gastfreundschaft"; 2. Platz:

Philipp Hermes (D) / Dustin Jessen (D) mit ihrem stapelbaren Formholzstuhl "DONALD"; 3. Platz: Johanna Dehio (D) mit ihrer "Hockerbank". Einen Überblick über die Exponate zeigt das E-Book unter http://book.messe.at/drk-2013/.

"Living.Trends.International"

Als neue Sonderschau präsentiert man heuer die "Living.Trends.International" (Halle C), die einen Einblick in internationale Wohntrends gewährt. Die Schau ist in intensiver Zusammenarbeit mit führenden österreichischen und internationalen Herstellern und Unternehmen aus dem Designbereich entstanden. Auf den wichtigsten internationalen Möbelmessen - Salone Internazionale del Mobile, Mailand (I), IMM Cologne, Köln (D), Maison & Objet, Paris (F) wurde eine aktuelle Produktliste etablierter, weltweit agierender Designer ausgewählt, die einen Auszug zu den wichtigsten Entwicklungen der Trends in der Möbelbranche aufzeigen. Die Konzeption und Umsetzung der Sonderschau erfolgte durch "standeins messeconsulting" mit der Unterstützung des jungen Designbüros "zwo". Die im Rahmen der Sonderausstellung präsentierten Marken wurden mittels einer Trendmatrix klassifiziert und machen über verschiedenfarbig markierte Trendlinien die aktuellen Trends erfahrbar. Die vier Trend-Kategorien sind: funktional, repräsentativ, bequem und individuell. Einen Überblick über die Exponate zeigt das E-Book unter http://book.messe.at/livingtrends-2013/#/1/.

UnikateWelt

In eine ähnlich kunstaffine Richtung geht die Sonderschau "UnikateWelt", die heuer zum achten Mal Teil der "Wohnen & Interieur" ist (Halle A). Hier ist das Individuelle, das Einzelstück Kern der Präsentation und Statement der Künstler zugleich. Die gezeigten Stücke überzeugen durch Kreativität ihrer Erzeuger und vermitteln einen gefühlvollen Umgang mit den Materialien Wasser, Stein, Holz, Glas, Metall und der Verwendung von verschiedenen Textilien. "Die Sonderschau 'UnikateWelt' ist geprägt vom Individualismus, einem deutlichen Trend beim Einrichten und Wohnen", sagt die zuständige Messeleiterin Mag. Christine Kosar. "Der Verbraucher tendiert immer mehr zu Einzelstücken statt zur Massenware. Individuelle Gestaltung des ganz persönlichen Lebens-, Wohn-, Freizeit- und Arbeitsraums ist ein wichtiges Kriterium. In der ,UnikateWelt' werden wir diesem Anspruch gerecht. Die Künstler haben heuer wieder eine Fülle von unterschiedlichst gestalteten Einzelstücken mitgebracht."

Perfekt geplant: 500 Aussteller auf 55.000 Quadratmeter in vier Hallen

Für den perfekten Überblick über die "Wohnen & Interieur" hat der Veranstalter die vier Messehallen der Messe Wien thematisch gegliedert. Wie in den Jahren zuvor befinden sich in Halle A die Küchenhersteller, -ausstatter und Möbelstücke für jeden Wohnungsbereich mit Schwerpunkt "Made in Austria". Auch die "UnikateWelt" ist in der Halle A untergebracht. Das Angebot in Halle B spannt sich von Polstermöbel für behagliches Wohnen über das richtige Bett für den gesunden Schlaf bis hin zum Relaxen in der Wellnessoase Bad. Österreichisches Tischlerhandwerk, Gartendesign und eine breite Auswahl an Stiegen, Türen und Böden werden in der Halle C geboten. Die beiden Sonderschauen "Design_Raum_Kunst" und "Living.Trends.International" sind auch in der Halle C zu sehen. Mehr zum Thema Designmöbel und Einrichtungen auf höchstem Niveau zeigen Aussteller in der Designhalle, der Halle D, sowie in einem Teilbereich der Halle C. Mehr Informationen zu den Themen der Hallen und einen detaillierten Hallenplan gibt es stets aktuell unter www.wohnen-interieur.at.

Öffnungszeiten der "Wohnen & Interieur"

Die "Wohnen & Interieur" hat täglich bis Samstag, 16. März 2013, von 10.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag, 17. März 2013, von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Für die ganz jungen Besucher steht während der gesamten Messedauer der Messe-Kindergarten (mit professioneller Betreuung) vor Ort kostenfrei zur Verfügung.

Premiere der "WIM-Wiener Immobilienmesse"

Am zweiten Wochenende der "Wohnen & Interieur", am 16. und 17. März 2013, findet im Congress Center der Messe Wien die Premiere der "Wiener Immobilienmesse" statt. Die "WIM" ist eine neue Messeplattform, die speziell auf den Bedarf von Immobilien-Privatkunden, also all jenen, die Wohnimmobilien anbieten oder suchen, zugeschnitten ist. Das Immobilienangebot der "WIM" bietet sowohl Wohnungen in der Stadt (Miete und Kauf) als auch Häuser oder Grundstücke sowie einen eigenen Bereich für Kunden, die nach passenden Immobilienmaklern suchen. Mit der Eintrittskarte der "Wohnen & Interieur" können Messebesucher ohne Aufpreis die Premiere der "WIM" besuchen. (+++)

*) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form in Ausführung des Art. 7 B-VG auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

