Bauarbeiten zu Bildungscampus Hauptbahnhof schreiten zügig voran

Wien investiert in moderne Schulinfrastruktur

Wien (OTS) - Die Arbeiten am Bildungscampus Hauptbahnhof

schreiten zügig voran. Bereits fertig gestellt sind sämtliche Keller-Rohbauarbeiten für die jeweiligen Bildungsmodule:

Kindergarten, Volks- und Hauptschule, Turnhalle wie auch Verwaltungsbereich. Nachdem der XXL-Autokran im Februar alle Träger des Turnsaaldaches versetzt hat, können nun die Schalungsarbeiten für das Betonieren der Erdgeschoßwände der verbleibenden Bauteile beginnen. Der Bildungscampus Hauptbahnhof wird im Herbst 2014 eröffnet. Er wird für rund 1.100 Kinder im Alter bis zu 14 Jahren Platz und Raum für eine gute Bildung bieten. Insgesamt werden hier 79 Millionen Euro investiert. "Seit dem Spatenstich im Juni 2012 hat sich auf der Baustelle des Bildungscampus Hauptbahnhof im Sonnwendviertel viel getan. Letztendlich ist das auch ein Resultat der guten Planung, Zusammenarbeit und Baubegleitung durch die Dienststellen der Stadt Wien. Erstmals in Wien werden an diesem Campus drei Bildungseinrichtungen unter einem Dach angeboten", betont Wiens Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch.

Start der Bauarbeiten für Berufsschule Embelgasse

Parallel zum Bildungscampus Hauptbahnhof starten in Wien-Margareten die Bauarbeiten für die Berufsschule Embelgasse. Für das Projekt sind rund 21 Mio Euro an Bau- und Einrichtungskosten veranschlagt, 2013 sind dafür insgesamt 9 Mio Euro vorgesehen. Die ersten Lehrlinge werden mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 hier ein und aus gehen. Das neue Schulhaus soll eine Gesamtnutzfläche von rund 3.700 Quadratmeter aufweisen und 18 Unterrichtsräume sowie ein Frontoffice mit Übungsbüro für rund 600 Lehrlinge beherbergen, die hier ihre Berufsschultage verbringen.

Neubau der Volksschule in der Pirquetgasse

Auch in der Donaustadt kann mit dem Grundsatzbeschluss in der Bezirksvertretungssitzung ein Neubau der Volksschule in der Pirquetgasse entstehen. Aufgrund des steigenden Bedarfes an Ganztagesbetreuungsplätzen wird nun an diesem Standort eine 17-klassige Ganztagesvolksschule errichtet. "Wir konnten - mit Beteiligung des Bezirkes - die Mittel dafür sicher stellen und investieren insgesamt rund 25 Mio Euro in moderne Schulinfrastruktur", so Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch.

Volksschule Mannagettagasse mit modernem Zubau

In Wien-Grinzing wurde im Jahr 2012 die Volksschule Mannagettagasse um einen modernen Zubau erweitert. Auch mit diesem Projekt wurde neuer Schulraum geschaffen und dem steigenden Bedarf an Ganztagsschulen Rechnung getragen. Die Schule ist zudem die erste und bislang einzige Ganztagesvolksschule im 19. Bezirk. "Ich bin sicher, dass sich SchülerInnen und LehrerInnen im neuen, modernen Leicht- und Holzbau sehr wohl fühlen und das zusätzliche Raumangebot positiv annehmen werden", so Oxonitsch.

