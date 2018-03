LH Pröll beim "MD Skifest" in Lilienfeld

"Michaela Dorfmeister ist eine Wegbereiterin für den Wintersport und den Wintersporttourismus"

St.Pölten (OTS/NLK) - Am gestrigen Freitag, 8. März, ging in Annaberg und Lilienfeld das "MD Skifest" der Michaela Dorfmeister Mittelschule Lilienfeld mit einem Rennen für junge Skisportlerinnen und Skisportler über die Bühne. Im Hinblick auf den baldigen vierzigsten Geburtstag der Doppelolympiasiegerin Michaela Dorfmeister stellte sich anschließend Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll als Gratulant im Rahmen einer Feier im Stift Lilienfeld ein.

"In Niederösterreich haben wir in den letzten Jahren bei der Austragung von internationalen Sportveranstaltungen einen unglaublichen Sprung nach vorne gemacht. So war es möglich, viele Spitzensportveranstaltungen nach Niederösterreich zu bringen", erinnerte der Landeshauptmann an die Skirennen am Semmering, den Snowboard-Weltcup am Jauerling sowie internationale Leichtathletik-Events und Radsport-Veranstaltungen. "Michaela Dorfmeister ist eine Wegbereiterin für den Wintersport in Niederösterreich und für die tolle Entwicklung im Wintersporttourismus", so Pröll.

Die ehemalige Skirennläuferin Michaela Dorfmeister wurde zweimal Olympiasiegerin, zweimal Weltmeisterin, gewann einmal den Gesamtweltcup, je zweimal den Abfahrts-Weltcup und den Super-G-Weltcup sowie einmal den Riesenslalom-Weltcup. Michaela Dorfmeister wurde am 25. März 1973 in Wien geboren, wo sie auch ihre ersten vier Lebensjahre verbrachte, bis sie dann mit ihrer Familie nach Neusiedl in die Gemeinde Waidmannsfeld zog und dort das Skifahren erlernte. Die nach Michaela Dorfmeister benannte Ski-Mittelschule in Lilienfeld sichert durch fachliche, sachliche und methodische Kompetenz eine vielfältige und sportliche Ausbildung der Schülerinnen und Schüler unter besonderer Berücksichtigung des skisportlichen Schwerpunktes.

