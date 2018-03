Brennpunkt Bildgebung: Personalisierte Radiologie

Wien (OTS) - 9. März 2013

Der Zugang der personalisierten oder individualisierten Medizin, jedem Patienten die passende Behandlung zum richtigen Zeitpunkt zu ermöglichen, überzeugt immer mehr ÄrztInnen. Auch RadiologInnen sollten sich bereits jetzt darüber im Klaren sein, wie diese neue Entwicklung ihre Arbeit in Zukunft verändern wird, so Professor Gabriel P. Krestin, Präsident der European Society of Radiology, bei der Eröffnungs-Pressekonferenz des European Congress of Radiology (ECR).

Wichtige Rolle der Bildgebung in der personalisierten Medizin

"Die Grundlagen der personalisierten Medizin haben das Potential, die derzeit vorherrschenden Paradigmen in der klinischen Gesundheitsvorsorge von einem krankheitsorientierten Zugang hin zu einem an Vorhersage und Prävention orientierten Zugang zu ändern", so Prof. Krestin, Leiter der radiologischen Abteilung am Erasmus MC, University Medical Center in Rotterdam.

Die meisten RadiologInnen sind bereits grundsätzlich mit dem Konzept der personalisierten individualisierten Medizin vertraut, da die Bildgebung an sich eine Methode ist, die Informationen über den individuellen Gesundheitszustand des Einzelnen liefert. Im Allgemeinen sind sich Experten aber einig, dass noch viel getan werden muss, um dieses neue Konzept zu etablieren, im Besonderen auch in Bezug auf die Rolle, die der Radiologie zukommen wird. Bei einer eigens auf dieses Thema ausgerichteten Special Focus Session am Samstag werden die Prinzipien der personalisierten Medizin im Mittelpunkt stehen, ebenso die einzelnen Faktoren, welche RadiologInnen in der Weiterbildung und im klinischen Alltag beachten müssen, um sich mit diesem neuen Konzept vertraut zu machen.

"Die Idee der personalisierten Medizin und die darin enthaltene Rolle der Bildgebung betrifft uns alle. Dieses Konzept wird einen entscheidenden Einfluss darauf haben, wie RadiologInnen in Zukunft arbeiten werden. Ich glaube, dass bereits viele Leute von der individualisierten Medizin gehört haben, aber nicht wirklich einen tieferen Einblick haben, wie diese die Bildgebung und unseren klinischen Alltag beeinflussen wird", so Prof. Krestin.

Fortschritte in Forschung und Technik als Basis der neuen Entwicklung

Es waren vor allem Fortschritte in der Gen- und Molekularforschung, sowie technische Weiterentwicklungen, welche die personalisierte Medizin vorangetrieben haben. Ein Vielzahl von biologischen Veränderungen und Krankheitsindikatoren, sogenannte Biomarker, können nun frühzeitig, oft bevor die eigentlichen Symptome bemerkbar werden, erkannt werden und ermöglichen eine ehest mögliche Krankheitsprävention und Vorhersage. Hierdurch bieten sich auch bisher noch nicht dagewesene Möglichkeiten hin zu einer zielgerichteten und auf den Einzelnen genau angepassten Therapie. Die Radiologie zählt zu einem der wichtigsten Bestandteile der personalisierten Medizin, da sie in der Lage ist, Krankheiten frühzeitig, bevor diese symptomatisch werden, mit Hilfe von Biomarkern zu erkennen. Darüber hinaus ist die Bildgebung in der Lage, weitere individualisierte Informationen zu geben, welche mit anderen Methoden nicht zugänglich sind, wie z.B. über die genaue Lage und Ausbreitung einer Krankheit, ob umliegendes Gewebe betroffen ist, und über Eigenschaften wie Perfusion, Durchblutung, Metabolismus und Diffusion des betroffenen Gewebes. Diese Informationen sind unabdingbar für die Auswahl, Durchführung und Überwachung einer Therapie.

Kooperationen sind Voraussetzung für Erfolg der individualisierten Medizin

Die European Society of Radiology (ESR) hat es sich zu einer ihrer Aufgaben gemacht, das Bewusstsein für die personalisierte Medizin zu stärken und arbeitet hierbei auch eng mit der European Association for Predictive, Preventive and Personalised Medicine (EPMA) und der European Alliance for Personalised Medicine (EAPM) zusammen. Ziel ist es, die personalisierte Medizin in Hinblick auf die vorhersagenden, diagnostischen, zielgerichteten und präventiven Maßnahmen und die individualisierte PatientInnen-Therapie verstärkt zu bewerben. Viele Schritte müssen noch getan werden, unter anderem eine Anpassung der Ausbildung durch die Integration von Elementen der personalisierten Medizin an den Universitäten, eine Anpassung der klinischen Richtlinien, Informationsoffensiven bei allen Gesundheitsorganisationen, Bereitstellung von Expertenmeinungen und Anregung einer Diskussion auf höchster politischer Ebene.

Seit 07. März tagen in Wien über 20.000 Radiologen

Beim 25. Europäischen Radiologenkongress (European Congress of Radiology/ECR) vom 07. bis 11. März 2013 im Austria Center in Wien werden auch heuer wieder Spezialisten aus dem Bereich der medizinischen Bildgebung ihr Fachwissen auf den verschiedensten Gebieten austauschen, und die neuesten Erkenntnisse der Forschung präsentieren.

Der ECR ist die Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Radiologie (European Society of Radi-ology/ESR), welche weltweit über 56.000 Radiologen vertritt. Mit mehr als 20.000 Teilnehmern aus der ganzen Welt ist der ECR einer der größten medizinischen Kongresse weltweit; zusätzlich bietet er die größte Industrieausstellung in Europa, bei der auf über 26.000 m2 mehr als 300 internationale Firmen die neuesten Produkte der Medizintechnik anbieten.

